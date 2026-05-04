Lorenzo Sánchez, alias “El Chucky”, presunto jefe de plaza del Cártel Nueva Generación (CNG), fue detenido este lunes en el municipio de Manzanillo.

El supuesto cabecilla de la organización criminal fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en un operativo conjunto en las inmediaciones de la Bahía de Santiago , una de las zonas más exclusivas de Manzanillo.

El operativo, en el que no hubo disparos, implicó trabajo de investigación de gabinete y de campo para dar seguimiento al presunto delincuente, a quien se le atribuyen diversos delitos federales y se le considera generador de violencia en la zona.

Tras su arresto, “El Chucky” será puesto a disposición de un juez , quien determinará su situación jurídica.

SV