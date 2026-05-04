Lunes, 04 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Detienen en Manzanillo a 'El Chucky', presunto jefe de plaza del CNG

El supuesto cabecilla de la organización criminal fue capturado tras labores de inteligencia y será presentado ante un juez

Por: SUN .

“El Chucky” fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en un operativo conjunto en las inmediaciones de la Bahía de Santiago. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

“El Chucky” fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en un operativo conjunto en las inmediaciones de la Bahía de Santiago. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

Lorenzo Sánchez, alias “El Chucky”, presunto jefe de plaza del Cártel Nueva Generación (CNG), fue detenido este lunes en el municipio de Manzanillo.

El supuesto cabecilla de la organización criminal fue capturado durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en un operativo conjunto en las inmediaciones de la Bahía de Santiago, una de las zonas más exclusivas de Manzanillo.

LEE: Vinculan a proceso a 'El Jardinero' y lo envían a prisión

El operativo, en el que no hubo disparos, implicó trabajo de investigación de gabinete y de campo para dar seguimiento al presunto delincuente, a quien se le atribuyen diversos delitos federales y se le considera generador de violencia en la zona.

Tras su arresto, “El Chucky” será puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones