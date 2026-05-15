INAPAM: ¿Qué adultos mayores reciben pago triple en mayo 2026?

Las personas adultas mayores que cuenten con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrían recibir durante el mes de marzo un “ingreso triple”, el cual representaría un apoyo importante para mejorar su situación financiera.

Este beneficio surge de la combinación de distintos apoyos otorgados por el organismo encargado del bienestar de las personas mayores en México, así como de un programa impulsado por el Gobierno Federal.

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Los adultos de 60 años o más en el país son atendidos por el INAPAM en aspectos relacionados con su independencia, economía y autonomía, como parte de las acciones federales enfocadas en mejorar la calidad de vida de este sector considerado vulnerable.

Con el objetivo de fortalecer su estabilidad económica, algunos beneficiarios podrían acceder a tres ingresos en el mismo periodo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por los programas correspondientes.

¿Quiénes podrían recibir el pago triple del INAPAM?

Las personas que podrían acceder a este beneficio son aquellas inscritas en el programa de Vinculación Productiva del INAPAM, el cual permite a los adultos mayores incorporarse a empleos remunerados y mantenerse activos dentro del ámbito laboral. Además, deben estar incorporadas al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En conjunto, quienes cumplan con ambas condiciones podrían recibir un ingreso triple compuesto por la pensión correspondiente del mes, el salario derivado de su actividad laboral y el reparto de utilidades (PTU), dependiendo del empleo en el que participen.

¿Cómo registrarse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM?

El proceso de registro al programa es relativamente sencillo, ya que cualquier persona adulta mayor con credencial vigente puede solicitar su incorporación. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial del INAPAM y localizar el módulo de atención más cercano para continuar con el trámite.

Posteriormente, es necesario acudir a un Módulo de Vinculación Productiva, llenar la solicitud correspondiente del programa y participar en una entrevista con el personal encargado. Dependiendo del tipo de empleo asignado, el pago puede variar, ya que puede ser por hora, jornada o día laborado.

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De esta manera, el programa busca no solo generar ingresos adicionales para las personas adultas mayores, sino también fomentar su participación activa en el ámbito laboral y social.

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