Llegar al retiro con dos pensiones no es un mito. Miles de trabajadores en México podrían cobrar una del IMSS y otra del ISSSTE al mismo tiempo, siempre que hayan cotizado correctamente en ambos sistemas. La diferencia puede representar una jubilación mucho más estable.

¿Se puede recibir pensión del IMSS y del ISSSTE al mismo tiempo?

Para muchos trabajadores que han pasado por empleos en la iniciativa privada y también en el servicio público, la duda aparece justo al acercarse la jubilación: ¿es legal cobrar dos pensiones simultáneamente? La respuesta es sí, pero no en todos los casos.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) manejan sistemas distintos. Por ello, una persona puede generar derechos en ambos, siempre que haya cumplido los requisitos de cada uno por separado. Esto significa que no basta con haber trabajado muchos años. Lo importante es cómo, cuándo y dónde se cotizó.

La clave está en cumplir requisitos independientes

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El principio central para obtener una doble pensión es que los derechos acumulados en cada institución sean autónomos. Es decir, lo cotizado en el IMSS no sustituye automáticamente lo del ISSSTE, ni viceversa.

Para lograrlo, el trabajador debió reunir los requisitos de cada régimen de forma individual.

Requisitos generales en el IMSS

En el caso del IMSS, bajo la Ley 73, normalmente se solicita:

500 semanas de cotización como mínimo

Tener 60 años para pensión por cesantía

Tener 65 años para pensión por vejez

Estas condiciones aplican para quienes pertenecen a ese esquema anterior.

Requisitos generales en el ISSSTE

En el ISSSTE, bajo el esquema del Décimo Transitorio, los requisitos cambian según edad y años laborados.

De manera común, se contempla una combinación entre:

Edad mínima requerida

Años de servicio acumulados

Antigüedad en el sector público

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las personas usan la llamada portabilidad de derechos.

Este mecanismo permite unir cotizaciones entre IMSS e ISSSTE para obtener una sola pensión. Puede ser útil en algunos casos, pero elimina la posibilidad de tramitar dos por separado.

Por eso, quienes buscan doble pensión deben verificar si sus periodos permanecen independientes. Si ya se fusionaron cotizaciones mediante portabilidad, el escenario cambia. El orden en que trabajaste también importa. Otro punto relevante es la secuencia laboral. Las autoridades revisan que exista una trayectoria válida entre ambos sistemas.

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¿Quiénes podrían beneficiarse más?

La posibilidad suele interesar especialmente a:

Ex empleados de empresas privadas que después entraron al gobierno

Profesores, administrativos o personal estatal con historial mixto

Personas que trabajaron en dependencias públicas tras años en la iniciativa privada

Trabajadores cercanos al retiro que cotizaron en ambos sistemas

Esto no significa automáticamente pagar más impuestos, pero sí podría implicar la obligación de presentar declaración anual. Por ello, especialistas recomiendan revisar el tema fiscal antes de iniciar trámites.

¿Qué hacer hoy si estás cerca del retiro?

Esperar al último momento puede costar dinero y tiempo. Muchos trabajadores descubren demasiado tarde que les faltaban documentos, semanas o aclaraciones administrativas. Lo recomendable es comenzar la revisión varios años antes del retiro y acudir directamente a IMSS o ISSSTE para conocer el estatus real.

Una doble pensión no aplica para todos, pero para quienes sí cumplen, puede convertirse en una de las decisiones financieras más importantes de su vida laboral.

Sí es posible recibir una pensión del IMSS y otra del ISSSTE al mismo tiempo en México. Pero no sucede automáticamente ni basta con haber trabajado en ambos sectores. Se necesita cumplir requisitos individuales, conservar derechos separados y revisar el historial laboral con anticipación. Para miles de personas, esa combinación puede representar una jubilación más tranquila, con mayor ingreso mensual y mejor estabilidad en una etapa decisiva de la vida.

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