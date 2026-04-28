Llegar al retiro con dos pensiones no es un mito. Miles de trabajadores en México podrían cobrar una del IMSS y otra del ISSSTE al mismo tiempo, siempre que hayan cotizado correctamente en ambos sistemas. La diferencia puede representar una jubilación mucho más estable.Para muchos trabajadores que han pasado por empleos en la iniciativa privada y también en el servicio público, la duda aparece justo al acercarse la jubilación: ¿es legal cobrar dos pensiones simultáneamente? La respuesta es sí, pero no en todos los casos.En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) manejan sistemas distintos. Por ello, una persona puede generar derechos en ambos, siempre que haya cumplido los requisitos de cada uno por separado. Esto significa que no basta con haber trabajado muchos años. Lo importante es cómo, cuándo y dónde se cotizó.El principio central para obtener una doble pensión es que los derechos acumulados en cada institución sean autónomos. Es decir, lo cotizado en el IMSS no sustituye automáticamente lo del ISSSTE, ni viceversa. Para lograrlo, el trabajador debió reunir los requisitos de cada régimen de forma individual. Requisitos generales en el IMSSEn el caso del IMSS, bajo la Ley 73, normalmente se solicita:Estas condiciones aplican para quienes pertenecen a ese esquema anterior.En el ISSSTE, bajo el esquema del Décimo Transitorio, los requisitos cambian según edad y años laborados. De manera común, se contempla una combinación entre:Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando las personas usan la llamada portabilidad de derechos. Este mecanismo permite unir cotizaciones entre IMSS e ISSSTE para obtener una sola pensión. Puede ser útil en algunos casos, pero elimina la posibilidad de tramitar dos por separado.Por eso, quienes buscan doble pensión deben verificar si sus periodos permanecen independientes. Si ya se fusionaron cotizaciones mediante portabilidad, el escenario cambia. El orden en que trabajaste también importa. Otro punto relevante es la secuencia laboral. Las autoridades revisan que exista una trayectoria válida entre ambos sistemas.La posibilidad suele interesar especialmente a:Esto no significa automáticamente pagar más impuestos, pero sí podría implicar la obligación de presentar declaración anual. Por ello, especialistas recomiendan revisar el tema fiscal antes de iniciar trámites.Esperar al último momento puede costar dinero y tiempo. Muchos trabajadores descubren demasiado tarde que les faltaban documentos, semanas o aclaraciones administrativas. Lo recomendable es comenzar la revisión varios años antes del retiro y acudir directamente a IMSS o ISSSTE para conocer el estatus real. Una doble pensión no aplica para todos, pero para quienes sí cumplen, puede convertirse en una de las decisiones financieras más importantes de su vida laboral.Sí es posible recibir una pensión del IMSS y otra del ISSSTE al mismo tiempo en México. Pero no sucede automáticamente ni basta con haber trabajado en ambos sectores. Se necesita cumplir requisitos individuales, conservar derechos separados y revisar el historial laboral con anticipación. Para miles de personas, esa combinación puede representar una jubilación más tranquila, con mayor ingreso mensual y mejor estabilidad en una etapa decisiva de la vida.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB