El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció una rueda de prensa donde dio a conocer que la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", se concretó como parte de una operación de alto impacto derivada del intercambio de información entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral vigentes.

García Harfuch afirmó que este resultado se inscribe en la estrategia nacional de seguridad, con participación coordinada de fuerzas federales y áreas de inteligencia, lo que permitió ubicar a uno de los principales objetivos prioritarios en ambos países, sin embargo, resaltó que en la intervención solo participaron autoridades de México.

"Cabe mencionar que esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el Gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias. Es decir, siempre bienvenido el intercambio de información, suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas".

La captura, dijo, se llevó a cabo en Nayarit mediante una operación encabezada por la Secretaría de Marina, tras confirmarse la ubicación del presunto líder criminal . Audias Silva Flores, recordó, contaba con una estructura de seguridad a su alrededor y era considerado un operador clave dentro de una organización con presencia en varias entidades, además de ser identificado como cercano colaborador de Rubén Oseguera Cervantes.

"En la primera acción, en una operación planeada y ejecutada por elementos de la secretaría de marina a través de sus fuerzas especiales, fue detenido en Nayarit Audias 'N', alias el jardinero, identificado como objetivo prioritario en México y en Estados Unidos. Exjefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera N, alias El Mencho. Audias 'N' se encontraba resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad, y, tras la confirmación de su ubicación por parte personal de inteligencia naval, se activó un despliegue aeromóvil y terrestre para ejecutar la detención", manifestó en rueda de prensa ofrecida en la Ciudad de México.

"El Jardinero", actor central en la operación de rutas para el trasiego de drogas hacia EU

Las investigaciones ubican a "El Jardinero" como un actor central en la operación de rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, así como en la coordinación de actividades ilícitas en regiones estratégicas del occidente y centro del País, dijo el titular de la SSPC. Su perfil, añadió, también estaba ligado a sanciones internacionales y a requerimientos judiciales tanto en México como en el extranjero.

"También ha sido identificado internacionalmente como narcotraficante significativo, con sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera su captura, al ser identificado como uno de los objetivos más buscados por la DEA", recordó Omar García Harfuch.

Además del tráfico de estupefacientes, dijo, la estructura que encabezaba Audias Flores Silva mantenía esquemas de financiamiento ilegal mediante distintas actividades delictivas, entre ellas la extorsión a sectores productivos, particularmente en corredores logísticos donde se exigían pagos a transportistas para permitir su circulación, lo que generó afectaciones económicas en diversas regiones.

"Desde estas regiones, coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización. Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas", explicó.

Como parte del mismo seguimiento, añadió García Harfuch, las autoridades ejecutaron una segunda acción en Zapopan, Jalisco, donde fue detenido César N, identificado como responsable de la operación financiera del grupo, lo que permitió impactar las capacidades económicas de la organización mediante el desmantelamiento de sus mecanismos de lavado de dinero.

"Trabajos de inteligencia militar desarrollados por la secretaría de la defensa nacional permitieron ejecutar una operación de precisión en Zapopan, Jalisco, donde fue detenido César 'N', alias Güero Conta, identificado como principal operador financiero y hombre de confianza de Audias N. César N era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades", señaló.

Tras estas acciones, reconoció, se registraron incidentes en Nayarit que derivaron en el reforzamiento del despliegue de seguridad en la región, con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales, a fin de contener posibles reacciones y mantener condiciones de estabilidad.

"Cabe mencionar que posterior a la detención de Audias N, se registraron hechos violentos en Nayarit, por lo que, de manera inmediata, el gabinete de seguridad en coordinación con autoridades estatales y municipales reforzó el despliegue operativo en la entidad. Hasta esta mañana no se tiene registros de bloqueos carreteros.

En total, se reportaron seis vehículos incendiados y seis comercios afectados por incendio, sin personas lesionadas ni personas fallecidas", dijo el titular de la SSPC.

Por último, afirmó García Harfuch, los resultados forman parte de una estrategia sostenida basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y despliegue territorial, orientada a debilitar estructuras criminales y reducir su capacidad operativa en distintas regiones del país.

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NA