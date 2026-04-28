Ayer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", identificado como jefe regional del Cártel Nueva Generación.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a Audias Flores se le detuvo "como parte de las acciones de seguimiento a la captura y caída de Rubén Oseguera, alias "El Mencho", mediante trabajos de inteligencia".

Sin embargo, el "Jardinero" también es uno de los objetivos prioritarios de Estados Unidos, al señalarlo "por conspirar para distribuir cocaína y heroína hacia ese país, además de por posesión de armas de fuego, y fue en 2021 cuando el Departamento del Tesoro lo fichó en su lista negra.

Precisamente, el 14 de abril de 202, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Audias Flores Silva "como un importante narcotraficante extranjero, de conformidad con la Ley de Designación de Capos del Narcotráfico Extranjero (Ley Kingpin)".

A "El Jardinero" se le identificó como uno de los comandantes regionales del Cártel Nueva Generación (CNG), quien controlaba "amplias zonas del territorio de este cartel" a lo largo de la costa del Pacífico mexicano, pero en general, en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, de donde es originario.

Fue entonces cuando las autoridades estadounidenses emitieron la ficha de alerta de búsqueda, ofreciendo por información que llevara a su captura una recompensa de hasta 5 millones de dólares (MDD).

Un jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia sostiene acusaciones contra Flores Silva por varios delitos, entre ellos conspiración para distribuir cocaína y heroína "con la intención, el conocimiento y la creencia razonable de que dichas sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos", y el uso de un arma de fuego para facilitar una conspiración de narcotráfico.

"El caso está siendo procesado por la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal del Departamento de Justicia", refiere el Departamento del Tesoro en sus informes oficiales.

ESPECIAL/@USAmbMex

Además, según lo dado a conocer por las autoridades estadounidenses, Flores Silva ya había cumplido una condena de cinco años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Tras su liberación, regresó a México, y en 2016, las autoridades mexicanas lo arrestaron tras ser acusado de orquestar una emboscada contra policías mexicanos en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015. Flores Silva fue liberado posteriormente de prisión en México tras defenderse de los cargos ante los tribunales mexicanos, y desde entonces se hallaba en libertad.

"El Jardinero", pieza clave en el fraude de tiempos compartidos

Sin embargo, según lo documentado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Audias Flores Silva también es pieza clave en la comisión de fraudes de tiempos compartidos, una de las actividades financieras clave del Cartel Nueva Generación, y que se halla estrechamente relacionado con los call centers clandestinos que han fraudado a víctimas no solo de Estados Unidos, sino también de Jalisco, por más de 300 millones de dólares, tal como lo ha dado a conocer este medio de comunicación en diversas ocasiones.

De acuerdo con los informes de las autoridades estadounidenses, las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por operativos del Cártel Nueva Generación, quienes actúan en nombre de Audias Flores Silva (Flores Silva), el comandante regional del CNG previamente designado por la OFAC, y por quien el Departamento de Estado de EU ofrecía cinco millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de Flores Silva, refiere el Departamento del Tesoro.

Añade, son los lugartenientes de Flores Silva quienes se encargan de recaudar los pagos por las supuestas acciones de los tiempos compartidos, en los centros de llamadas fraudulentos en Nayarit.

Luego de su detención, en Nayarit, Audias Flores Silva "El Jardinero", fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades mexicanas habrán de colaborar con el gobierno de Estados Unidos, quien solicita al "Jardinero" para hacer pagar los crímenes de los cuales se le señala, aunque tampoco se descarta que en un futuro próximo sea enviado a EU como parte de las acciones de envío masivo de capos que han establecido ambos gobiernos, y que, hasta enero de este 2026 sumaban la entrega de 92 criminales de alto perfil extraditados a Estados Unidos en tres diferentes entregas.

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AO