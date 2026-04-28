El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció este martes 28 de abril la incorporación en México de una nueva vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) al esquema nacional de vacunación, dirigida a mujeres embarazadas, como parte de la Semana Nacional de Vacunación.

Proteger a madres y recién nacidos de una de las infecciones más frecuentes

Durante la presentación de la campaña en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó que la nueva dosis busca proteger tanto a las madres como a los recién nacidos frente a una de las infecciones respiratorias más frecuentes en los primeros meses de vida.

"Hemos incluido una nueva vacuna que está en disposición recientemente y se ha incorporado ya a nuestro esquema de vacunación, que es la vacuna del virus sincicial respiratorio", declaró el funcionario en Palacio Nacional.

Kershenobich explicó que " esta vacuna se le aplica a las mujeres embarazadas entre la 32 y 36 semanas de embarazo" y subrayó que su relevancia radica en que "es no nada más la protección de la madre, sino también la protección de los niños".

Por ello, esta vacuna se agrega a partir de hoy al esquema habitual de vacunación.

"¿Cuál es la importancia de esta vacuna. Es que los niños queden protegidos al nacer contra este tipo de infección. Es el tipo de infección más frecuente en los niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros", dijo.

Semana Nacional de Vacunación, del 25 de abril al 2 de mayo

Según detalló, durante la temporada anterior se registraron "2 mil 209 casos de niños que tuvieron este tipo de infección".

Kershenobich destacó además la efectividad de la inmunización durante el embarazo.

"Se logra un aumento de cinco a siete veces más de anticuerpos en el recién nacido y eso evita el desarrollo de enfermedad grave en más del 80% de los niños y evita hospitalizaciones en alrededor del 70% de los casos".

El anuncio se dio en el marco de la Semana Nacional de Vacunación, que se realizará del 25 de abril al 2 de mayo en los 32 estados del país, aunque la Secretaría de Salud decidió extender la jornada durante todo mayo.

"Se ha tomado la decisión de prolongarla durante todo el mes de mayo para seguir reforzando el concepto de que la vacunación es la mejor medida preventiva para las distintas enfermedades", afirmó.

El funcionario reiteró el llamado a la población a acudir a vacunarse y recordó que el acceso es universal, sin importar la afiliación al sistema de salud.

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