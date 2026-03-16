Cierres en la autopista México-Puebla esta semana; fechas y horarios

En días recientes, el organismo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que los días 17 y 18 de marzo se implementará un corte vial temporal en la autopista México-Puebla, derivado de las obras correspondientes al proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha. En esta nota te contamos los detalles.

El cierre está relacionado con los trabajos de infraestructura del sistema de transporte. De acuerdo con lo anunciado, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) realizará la instalación de una estructura metálica a la altura del kilómetro 20 de la autopista México-Puebla.

¿En qué horario estará cerrada la autopista México-Puebla?

Las labores están programadas para comenzar el martes 17 de marzo a las 21:00 horas y concluir aproximadamente a las 05:00 horas de la mañana del miércoles 18 de marzo.

Durante el desarrollo de estas maniobras, se prevé que entre las 00:00 y la 01:00 de la madrugada se lleve a cabo el cierre de los carriles centrales en ambos sentidos de la autopista. Por ello, Capufe recomendó a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, disminuir la velocidad y conducir con precaución al acercarse al área de trabajo.

La dependencia también señaló que las labores forman parte de acciones necesarias para mejorar la infraestructura vial y agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones temporales al tránsito.

¿Qué es la Capufe?

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México encargado de la operación, conservación y administración de importantes carreteras y puentes de cuota en el país.

Capufe administra una amplia red de autopistas, puentes nacionales e internacionales, así como plazas de cobro, donde se recaudan peajes destinados al mantenimiento y mejora de las vías.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

