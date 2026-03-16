Globo aerostático cae en el Valle de Teotihuacán; dos turistas resultan heridos

La mañana de este lunes, un globo aerostático que realizaba un recorrido sobre el Valle de Teotihuacán sufrió un accidente al desplomarse, lo que dejó a dos turistas británicos lesionados, informó Protección Civil del Estado de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió poco antes de las 10:00 horas, cuando la aeronave cayó en un campo de fútbol ubicado en la comunidad de San Lorenzo Tlamimilolpan. Las autoridades indicaron que los visitantes resultaron heridos tras el impacto.

Según el reporte de las autoridades mexiquenses, el piloto Santiago Torres conducía la aeronave con un matrimonio a bordo: Clare Wolstenholme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, ambos residentes en Londres.

De acuerdo a los tripulantes, el globo rozó cables de luz eléctrica, por lo que el operador perdió el control y se vino abajo el globo con las personas a bordo.

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y de la Policía Municipal de Teotihuacán acudieron al lugar.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a los lesionados y trasladaron a la mujer a la clínica particular Juquila, en el centro de Teotihuacán.

Incidentes con globos aerostáticos reavivan debate sobre regulación en Teotihuacán

Los vuelos de globos aerostáticos han crecido en los últimos años por la vista de las pirámides, pero registra incidentes frecuentes.

En abril de 2023 un globo se incendió en San Martín de las Pirámides; dos personas murieron y una menor resultó herida tras saltar en caída libre.

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En mayo de 2025 otro aparato se desgarró en vuelo y aterrizó de emergencia; 12 personas sufrieron lesiones, varias por contacto con cables de alta tensión.

En enero y febrero de 2026 el mal clima forzó aterrizajes forzosos de al menos tres globos en Teotihuacán y municipios cercanos como Acolman y Axapusco; uno cayó sobre una vivienda, aunque sin heridos reportados.

Denuncias de prestadores de servicios y habitantes señalan operaciones irregulares: empresas que vuelan sin permisos completos, mantenimiento deficiente y licencias de pilotos obtenidas mediante irregularidades.

En respuesta a los percances de 2025 y 2026, la AFAC anunció oficinas de regulación en Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, junto con una comisión para endurecer normas y revisiones periódicas.

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