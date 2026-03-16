La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 16 de marzo que las familias de los elementos caídos en el operativo para detener a Rubén Nemesio Oseguera "El Mencho", ocurrido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, recibirán un apoyo económico extraordinario, no solo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), sino también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La Jefa del Ejecutivo federal reveló que incluso gobiernos estatales hicieron aportaciones para apoyar a los familiares de los elementos caídos.

¿Qué dijo la Presidenta Sheinbaum sobre los apoyos?

Durante "La Mañanera del pueblo" de este lunes, en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre los apoyos a familiares de los caídos en el marco del operativo de seguridad.

"Cada familia va a recibir un apoyo extraordinario aparte, no solamente del ISSFAM, sino de la Comisión de Víctimas; incluso hubo entidades de la República, estados, que dieron una aportación para apoyar a las familias", expresó la Mandataria en el Salón de Tesorería.

A pregunta expresa durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy emotivo" y al mismo tiempo "muy doloroso" el homenaje que encabezó la semana pasada en el Campo Marte para los elementos caídos en este operativo y en el que estuvieron familiares.

Destacó que muchos de los elementos fallecidos eran muy jóvenes.

La Mandataria Federal reiteró que su gobierno mantendrá el respaldo a las familias de los elementos de las fuerzas armadas y de seguridad que pierden la vida durante operativos contra el crimen organizado, y subrayó que el apoyo institucional busca reconocer su labor y acompañar a sus familiares en momentos de duelo.

"Estuvieron las familias y abrazamos a cada uno de ellos en este momento tan difícil de pérdida; muchos de ellos muy jóvenes. Entonces, muy emotivo y al mismo tiempo, pues muy doloroso".

"Jóvenes que deciden entregar la vida por los demás", dijo.

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