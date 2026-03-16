Para muchas personas en México, recibir dinero en su cuenta bancaria suele venir acompañado de la misma duda: ¿en qué momento puede meter mano el fisco? Aunque el tema genera confusión cada año, en concreto durante este mes marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) explica en qué casos las operaciones financieras cuentan con un límite claro.

Por ejemplo, cuando el dinero llega a través de transferencias electrónicas —como las que se realizan mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios— no existe una cifra específica que obligue automáticamente a declarar o pagar impuestos. Aquí la autoridad no fija un tope, siempre que el origen de los recursos sea legal y pueda comprobarse.

Los bancos, por su parte, sí aplican ciertos controles de seguridad. Uno de ellos es el llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU), un parámetro que cada cliente puede configurar para establecer límites de operación.

Estos son los límites de transferencias en efectivo para el SAT

La cosa es distinta cuando el dinero se ingresa en efectivo, ya que las instituciones financieras deben informar al SAT cuando una persona acumula más de 15 mil pesos en depósitos en efectivo dentro de un mismo mes.

Ahora, el reporte no implica automáticamente una sanción. Lo que realmente puede generar problemas es una discrepancia fiscal. Si se detecta una diferencia relevante, el SAT puede pedir aclaraciones para verificar de dónde provienen los recursos.

Además, hay obligaciones específicas cuando se reciben cantidades importantes por otros conceptos. Si durante el año se obtienen donaciones, préstamos, premios u otros ingresos que superan 600 mil pesos, el contribuyente debe reportarlo en su declaración anual, aún cuando ese dinero esté exento de impuestos.

¿Qué es lo que recomiendan para evitar problemas con el SAT?

Para evitar pasar un mal rato, utilizar conceptos claros y guardar documentos que respalden operaciones —contratos, comprobantes o recibos— puede facilitar cualquier aclaración futura.

Además, el SAT suele prestar echar mucho ojo a movimientos bancarios superiores a los ingresos reportados, pagos altísimos de tarjetas de crédito sin respaldo, compras de cosas de alto valor sin justificación financiera y depósitos en efectivo muy frecuentes.

El SAT concluye con que solo analiza la congruencia entre lo que una persona declara y el dinero que realmente maneja.

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AO

