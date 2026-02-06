CFE otorga chips con internet gratis a quienes vivan en zonas de silencio digital: cuáles son y cómo sé si vivo en una

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), fortalece su política de conectividad a nivel nacional con la distribución de tarjetas SIM que brindan acceso gratuito a internet móvil. El beneficio está dirigido a personas que residen en regiones con conectividad limitada o inexistente, conocidas como zonas de silencio digital.

Esta acción se integra al programa federal Internet para Todos, cuyo propósito es reducir las desigualdades en el acceso a información, educación y empleo en comunidades históricamente rezagadas.

Si bien una parte importante de la población en México cuenta con algún tipo de conexión a la red, aún existen millones de personas —principalmente en zonas rurales o de difícil acceso— que no disponen de cobertura suficiente para realizar actividades esenciales, como trámites escolares, comunicación laboral o consultas de servicios de salud en línea. Ante este escenario, la CFE busca facilitar herramientas tecnológicas sin costo a los sectores con mayor rezago digital.

¿En qué consiste el chip gratuito de la CFE y quiénes pueden recibirlo?

El chip que distribuye la CFE corresponde a una tarjeta SIM que, tras su activación, permite el uso de internet móvil sin costo durante un periodo de hasta 12 meses.

El servicio incluye recargas mensuales con una cantidad determinada de datos, así como minutos para llamadas y mensajes de texto, también se mantiene vigente siempre que la línea registre actividad durante ese lapso.

Este programa está enfocado principalmente en personas beneficiarias de programas sociales federales, como quienes forman parte de los apoyos del Bienestar, estudiantes de nivel medio superior y superior, además de habitantes de comunidades consideradas prioritarias, donde la oferta comercial de telecomunicaciones es escasa o inexistente.

La entrega de las tarjetas SIM se lleva a cabo de manera presencial en módulos autorizados por las delegaciones del Bienestar y otras dependencias federales. Para acceder al chip, los solicitantes deben presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y contar con un teléfono móvil compatible con la red de CFE TEIT.

¿Qué se entiende por “zonas de silencio digital” y cómo identificar si se vive en una?

Las llamadas zonas de silencio digital son regiones donde no hay cobertura de internet comercial o esta resulta insuficiente para atender las necesidades básicas de comunicación de la población. En el territorio nacional, este tipo de zonas suele localizarse en comunidades rurales, áreas montañosas o localidades dispersas , donde las empresas privadas no han desplegado infraestructura por falta de rentabilidad.

Para saber si una vivienda o comunidad se encuentra dentro del área de cobertura de CFE Internet, la ciudadanía puede consultar los mapas interactivos disponibles en el portal oficial del programa, los cuales permiten identificar zonas con señal y acceso gratuito. Asimismo, el sitio ofrece la opción de verificar si un teléfono celular es compatible mediante el ingreso del número IMEI.

El portal cfeinternet.mx concentra toda la información relacionada con el programa, incluyendo herramientas para consultar cobertura, puntos de atención y compatibilidad de dispositivos, lo que facilita a las personas determinar si su localidad puede acceder al chip gratuito.

La distribución de chips con conectividad gratuita forma parte de una estrategia nacional para disminuir la brecha digital, impulsada por el Gobierno de México y operada por CFE TEIT, cuya finalidad es garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación. Esta política pública parte del reconocimiento del internet como un derecho social, fundamental para el desarrollo educativo, económico y social.

Además de las tarjetas SIM, el programa contempla la instalación de puntos de Wi-Fi gratuito en espacios públicos como plazas, escuelas, centros de salud y comunitarios, con el fin de ampliar el número de personas beneficiadas sin necesidad de contratar un servicio privado.

Requisitos para obtener el chip con internet gratuito

Para solicitar el chip, las personas interesadas deben acudir a los módulos autorizados y presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio reciente.

Teléfono celular desbloqueado y compatible.

En el caso de menores de edad, acta de nacimiento y acompañamiento de un tutor.

El trámite es personal y presencial, ya que se realiza una validación de datos antes de la entrega del chip. Las autoridades aclaran que el apoyo está sujeto a disponibilidad y a la verificación de que el solicitante cumpla con los criterios establecidos.

