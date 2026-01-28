CFE: ¿Qué ocurre si no cambias el titular del recibo de luz en 2026?

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene como trámite clave la actualización del titular del recibo de luz cuando cambia la persona responsable del servicio. Omitirlo puede derivar en problemas administrativos y operativos que afectan el suministro y la atención al usuario.

¿Cuándo es obligatorio cambiar al titular?

La actualización es necesaria cuando el responsable del inmueble ya no es el mismo, como en casos de fallecimiento, divorcio, renta, compra o herencia. Mantener datos desactualizados puede generar conflictos en la gestión del servicio .

Antes de iniciar, es indispensable no tener adeudos. La CFE solicita, en original y copia:

Nuevo titular: identificación oficial vigente, RFC, teléfono y correo electrónico, y una solicitud escrita que explique el motivo del cambio.

Inmueble: comprobante de domicilio, escritura o recibo de predial y fotografía de la lectura del medidor.

En situaciones específicas pueden pedir documentos adicionales (acta de defunción o divorcio, identificación del titular anterior). Si el trámite lo realiza un tercero, se requiere carta poder e identificaciones.

El proceso es presencial. Se agenda cita al 071, se acude al Centro de Atención a Clientes y el tiempo de resolución suele ser de 15 a 20 días.

¿Qué pasa si no haces el cambio?

No actualizar la titularidad puede ocasionar:

Errores y confusiones administrativas.

Dificultades para pagar o aclarar cargos.

Problemas para reportar fallas o solicitar servicios.

Conflictos ante cambios de propietario o arrendatario.

Actualizar el titular del recibo no es opcional cuando hay un cambio de responsable : es una medida preventiva para evitar contratiempos con la CFE y asegurar la correcta prestación del servicio eléctrico.

SV