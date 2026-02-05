SAT promete revisar la e.firma, descubre cómo renovarla en línea, rápido y fácil

La e.firma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un instrumento indispensable para cumplir con las obligaciones fiscales en México. Permite presentar declaraciones, emitir facturas electrónicas y realizar múltiples trámites digitales. Sin embargo, tiene una vigencia limitada y no renovarla a tiempo puede generar contratiempos administrativos o fiscales.

Vigencia de la e.firma

La e.firma tiene una duración de cuatro años contados desde la fecha de su emisión . Por ello, es fundamental revisar cuándo fue generada para conocer su fecha exacta de vencimiento. Por ejemplo, si se obtuvo en 2021, su caducidad podría ubicarse entre 2025 y 2026, según el mes en que se tramitó.

La vigencia puede consultarse en línea a través del portal del SAT. Basta con acceder al servicio de Recuperación de certificados, ingresar el RFC y validar el captcha. El sistema mostrará los certificados emitidos, donde el más reciente indica claramente la fecha de inicio y de vencimiento.

Otra opción es utilizar la herramienta de validación del SAT cargando los archivos del certificado (.cer) y la llave privada (.key).

Qué hacer si está por vencer o ya venció

Si aún está vigente: la e.firma puede renovarse en línea hasta 24 horas antes de su vencimiento mediante plataformas como SAT ID, sin acudir a una oficina. El proceso requiere RFC, datos de contacto, validación de identidad con video y firma digital de la solicitud.

Si ya venció: es posible renovarla hasta un año después de su caducidad. Si el plazo supera ese año, será necesario tramitar una nueva e.firma desde cero y, en algunos casos, acudir presencialmente al SAT. Conservar los archivos anteriores y una identificación oficial facilita el trámite.

Revisar periódicamente la vigencia de la e.firma y renovarla con anticipación evita interrupciones en el cumplimiento de obligaciones fiscales .

SV