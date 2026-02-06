Operación Enjambre: 'Nadie está por encima de la ley', dice Mery Pozos

El Gobierno Federal, a través de la Operación Enjambre, ha detenido al alcalde de Tequila, Jalisco, el 6 de febrero de 2026. Esta acción busca desmantelar redes delictivas, según declaraciones de la diputada Mery Pozos, vocera federal. La operación subraya el principio de que nadie está por encima de la ley.

La diputada Pozos señaló que la intervención en el ayuntamiento de Tequila forma parte de una estrategia federal más amplia. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger a la ciudadanía, fortalecer la economía local y asegurar el cumplimiento de la justicia.

Mery Pozos destacó que estos operativos federales son cruciales para el desmantelamiento de organizaciones criminales. Su implementación se realiza sin considerar afiliaciones partidistas, buscando siempre la defensa del Estado de derecho.

La legisladora de Morena enfatizó el fin de una era de impunidad, la cual, según sus palabras, caracterizó a administraciones pasadas. Afirmó que "terminaron los tiempos del PRIAN, cuando a los criminales no solo no se les castigaba sino se les protegía, encubría y se les abría la puerta de la impunidad".

Aplicación federal y denuncias ciudadanas

Mery Pozos aclaró que la Operación Enjambre es una iniciativa exclusivamente federal. No cuenta con participación de autoridades municipales ni estatales en su ejecución, garantizando así la independencia de la investigación.

Un factor clave para el inicio de esta operación fueron las denuncias ciudadanas. Estas alertas fueron fundamentales para revelar la presunta red de irregularidades en el ayuntamiento de Tequila y proceder con las acciones correspondientes.

La vocera subrayó el compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la aplicación equitativa de la ley. Mencionó que "en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no se protege criminales aún si provienen de su mismo partido, la ley ahora sí se aplica parejo".

Este enfoque busca restaurar la confianza pública en las instituciones y asegurar que todas las personas respondan por sus acciones ante la justicia. La transparencia y la firmeza son pilares de esta nueva forma de gobernar.

