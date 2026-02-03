CFE: La estrategia para no pagar el recibo de la luz como si fueras millonario

Ante el incremento sostenido del consumo eléctrico por las altas temperaturas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cuenta con reservas suficientes para garantizar el suministro durante las temporadas de calor. No obstante, autoridades federales insistieron en que el verdadero reto está en el uso eficiente de la energía desde los hogares, una estrategia clave no solo para evitar apagones, sino también para que los usuarios no vean disparado su recibo de luz.

De acuerdo con información difundida por la propia CFE, el Margen de Reserva Operativo (MRO) —indicador que mide la capacidad adicional disponible del sistema frente a la demanda— se ha mantenido en un promedio del 10% durante el verano. Este nivel se encuentra por encima del mínimo técnico del 6%, umbral establecido en el código de red para reducir el riesgo de interrupciones en el servicio eléctrico.

El margen de reserva es un indicador clave para la estabilidad del sistema eléctrico, pues refleja cuánta energía extra tiene disponible el país para responder a picos inesperados de consumo. Cuando este nivel cae por debajo del 6%, aumentan significativamente las probabilidades de fallas en el suministro.

Ahorro energético: la clave está en casa

Aunque la infraestructura eléctrica se mantiene estable, la Secretaría de Energía (SENER) lanzó la campaña “Apaga, desconecta y cuida el planeta”, enfocada en reducir el consumo innecesario de electricidad en los hogares, especialmente el llamado “consumo fantasma”, generado por aparatos que permanecen conectados sin estar en uso.

En las regiones más calurosas del país, el uso intensivo de aires acondicionados es el principal factor del aumento en la demanda. Por ello, la dependencia recomendó sustituir equipos con más de 10 años de antigüedad por modelos con tecnología inverter, que consumen menos energía y ofrecen mayor eficiencia.

También se aconseja desconectar televisores, cargadores, computadoras y otros dispositivos electrónicos cuando no se utilizan, así como apagar luces y equipos innecesarios durante el día. Estas acciones, además de aliviar la carga sobre la red eléctrica, pueden marcar una diferencia significativa en el monto final del recibo de luz.

Las acciones de la CFE

La CFE atribuyó la estabilidad del sistema a un programa intensivo de mantenimiento y expansión. Solo en 2025 se realizaron 270 mantenimientos preventivos, equivalentes a 27 mil 923 MW, cifra que representa más de la mitad del consumo diario de energía en el país.

Mientras estas obras fortalecen el SEN a mediano y largo plazo, las autoridades coinciden en que el ahorro comienza en casa. Usar la electricidad de manera responsable no solo ayuda a mantener la estabilidad del sistema, sino que es la estrategia más efectiva para no pagar el recibo de la luz como si se tratara de un lujo de millonarios.

YC