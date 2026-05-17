CFE explica cuáles son los casos donde usuarios deben comprar medidores especiales

A través de redes sociales distintas personas compartieron su sorpresa sobre el hecho en el cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les dijo que ellas mismas debían comprar sus medidores, pues la dependencia no podría proporcionarlos, considerando que la legislación actual establece que la Comisión debe prestar este servicio.

Las personas en redes sociales consideraron en un inicio que se trataba de una situación injusta, al cotizar la compra e instalación de estos en alrededor de 13 mil pesos.

Sin embargo, al profundizar en los casos de las personas quienes denunciaban la situación, se encontró con que se trataba de medidores de luz con características especiales que no entran dentro de los alcances de la CFE. Para los alrededor de 10 casos consultados, se encontró con que los domicilios solicitaban la instalación de medidores especiales, distintos al de consumo básico habitacional de 110 V, y considerando que actualmente la CFE se encuentra haciendo el cambio de medidores digitales inteligentes, que incluso contarán con Bluetooth.

En este sentido, la Comisión Federal de Electricidad hizo un llamado a las personas a conocer el caso específico de su contrato a fin de evitar confusiones o malinterpretaciones.

A través de las oficinas centrales de la CFE se recordó a las personas usuarias que de manera ordinaria la Comisión proporciona e instala los medidores requeridos para la prestación de servicio eléctrico, particularmente en nuevas contrataciones, sustitución de equipos, mantenimiento, fallas o renovación tecnológica.

ESPECIAL

No obstante, dijo, “la normatividad vigente contempla casos específicos en los que el equipo de medición puede ser proporcionado por el usuario por tener requerimientos técnicos especiales”.

En este sentido, explicó, se consideran proyectos específicos, nuevos desarrollos con acceso restringido (por ejemplo, construcciones que por estética prefieren que los medidores estén al interior, por lo tanto, se requiere que sean medidores que se puedan leer por la CFE de manera remota) o interconexiones en media tensión asociadas a generación distribuida.

Entre estos ejemplos se encuentran, por ejemplo, torres nuevas de departamentos, condominios verticales, casas con paneles solares o sistemas de generación distribuida o, en general, desarrollos inmobiliarios nuevos donde el constructor acuerda desde el inicio un esquema especial de infraestructura eléctrica y telemetría con la CFE.

“Fuera de estos supuestos, el suministro e instalación del medidor corresponde a la CFE, por lo que cualquier situación distinta debe revisarse de manera puntual conforme a la normatividad aplicable”, señaló la CFE.

Lee también: CRT reitera consecuencias de no cumplir con el registro de telefonía móvil

Ningún trabajador de servicios está autorizado para comercializar medidores de manera particular

Además, recordó que ningún trabajador, técnico o prestador de servicios está autorizado para comercializar medidores de manera particular ni para condicionar trámites relacionados con la prestación del servicio eléctrico.

“En caso de existir señalamientos o evidencias sobre posibles irregularidades, éstos deben revisarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes”, añadió la CFE.

Para generar algún reporte en torno a la prestación del servicio de la atención en oficinas hasta las revisiones o instalaciones técnicas, las personas pueden presentar su queja al número 071, en el chat de la plataforma cfe.mx, en la App “CFE Contigo” o en los centros de atención a clientes.

Para conocer más sobre las obligaciones de la CFE, así como las responsabilidades como persona usuaria de los servicios que ofrece, las personas pueden consultar en su portal el apartado “Derechos y obligaciones del usuario de Suministro Básico” en la liga: https://www.cfe.gob.mx/hogar/infcliente/pages/default.aspx.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA