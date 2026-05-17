Elementos de seguridad del Gobierno de México desmantelaron cinco narcolaboratorios en donde se elaboraban drogas sintéticas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa . Dos de estos sitios están ligados a operaciones al mando de Audias "N", alias "El Jardinero".

Los hallazgos se realizaron por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), derivados de trabajos de inteligencia e investigación.

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Hallazgo en Jalisco y Nayarit y la relación con "El Jardinero"

En El Saucillo, Jalisco, autoridades informaron que se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas .

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En otras acciones, durante recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, Nayarit, elementos de seguridad localizaron 780 kilos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida .

Este par de hallazgos, afirmaron autoridades, está relacionado con Audias "N", alias "El Jardinero", quien se desempeñó como operador de alto nivel de un grupo criminal y es señalado como uno de los principales responsables de la producción y distribución de drogas sintéticas en la región.

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Los laboratorios desmantelados en Sinaloa

Corralejo

Autoridades localizaron un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil 500 litros de producto terminado, así como 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual, mil 200 kilos de sosa cáustica, y diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

Corral Viejo

Se desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron mil 250 litros de producto terminado, mil kilos de cloruro de amonio, ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas.

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En el mismo poblado, elementos localizaron un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 500 litros de ácido acético, mil 500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual.

Además, personal naval desmanteló otro laboratorio donde se aseguraron aproximadamente mil kilos de producto terminado, 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica, 440 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

Las afectaciones al narcotráfico

Todo el material asegurado en las diferentes acciones fue inhabilitado para evitar su reutilización; además, fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público.

La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 650 millones de pesos.

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FF