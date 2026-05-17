Pensión IMSS: ¿Conviene trabajar más años y retrasar la jubilación?

Retrasar la jubilación podría aumentar tu pensión, pero también significa pasar años sin recibir ese dinero. El debate ya preocupa a miles de trabajadores en México que se acercan a los 60 años y buscan decidir si conviene seguir trabajando o retirarse cuanto antes.

La discusión sobre si vale la pena retrasar el retiro tomó fuerza y comenzó a llamar la atención de trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE en México. La razón es simple: trabajar más años puede mejorar el monto mensual de la pensión, pero también obliga a renunciar temporalmente al dinero que ya podría cobrarse.

Especialistas advierten que no siempre es una decisión conveniente. Aunque el pago mensual aumente, en algunos casos pueden pasar muchos años antes de recuperar el dinero que se dejó de recibir durante el tiempo extra trabajado.

En México importa la edad para pensionarse

El tema comenzó a generar interés entre trabajadores mexicanos próximos a cumplir 60 años, especialmente quienes cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En México, la edad y las condiciones para pensionarse dependen del régimen bajo el que cada persona cotiza.

Quienes pertenecen a la llamada Ley 73 del IMSS, es decir, trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pueden solicitar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada desde los 60 años. Sin embargo, si se jubilan a esa edad reciben solo un porcentaje del monto total. Para alcanzar el 100 por ciento de la pensión calculada, normalmente deben esperar hasta los 65 años.

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Qué pasa con los trabajadores de la Ley 97

Para quienes comenzaron a cotizar después de julio de 1997 aplica la conocida Ley 97, basada en cuentas individuales administradas por las Afores. En este esquema también es posible pensionarse desde los 60 años, pero el monto dependerá directamente del dinero acumulado en la cuenta individual y del número de semanas cotizadas.

Actualmente, se requieren al menos mil 250 semanas cotizadas para acceder a la pensión garantizada del IMSS bajo este régimen. Esto provoca que muchos trabajadores consideren retrasar su retiro para seguir acumulando recursos y aumentar el saldo de su Afore.

El ISSSTE también ajustó las edades de retiro

En el caso del ISSSTE, recientemente se oficializó un ajuste progresivo en las edades de jubilación dentro del régimen Décimo Transitorio. Entre 2025 y 2027, algunas trabajadoras podrán retirarse desde los 56 años y hombres desde los 58, siempre que cumplan con los años de servicio requeridos.

Estas edades continuarán modificándose gradualmente hasta 2034 como parte de la reforma del sistema de retiro.

Cómo tramitar la pensión en México

Para solicitar la pensión del IMSS, los trabajadores deben acudir al área de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente.

Entre los documentos más solicitados están:

Identificación oficial.

CURP.

Estado de cuenta bancario.

Resolución de semanas cotizadas.

Documentos personales.

En el caso del ISSSTE, el trámite también puede realizarse directamente en las oficinas de la institución o mediante sus plataformas oficiales.

¿Entonces conviene retrasar la jubilación?

Especialistas coinciden en que sí puede ayudar a aumentar la pensión final, sobre todo para trabajadores con salarios altos o personas que utilizan herramientas como la Modalidad 40 del IMSS. Sin embargo, también recuerdan que seguir trabajando implica dejar de recibir durante años el dinero de la pensión.

Por eso recomiendan analizar cada caso de manera individual antes de tomar una decisión definitiva. La edad, el estado de salud, el ahorro acumulado y las necesidades económicas pueden cambiar completamente el resultado.

Al final, el debate sobre retrasar la jubilación en México, cada vez más personas comienzan a preguntarse si vale la pena trabajar más tiempo para recibir una pensión más alta o si el verdadero costo aparece después.

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