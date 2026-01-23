La tercera tormenta invernal de la temporada llega a México y los termómetros bajarán considerablemente. Estos son los detalles del clima para este viernes 23 de enero:

Este día, señaló Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, una circulación ciclónica en altura ingresará sobre el noroeste de México e interaccionará con un nuevo frente frío (núm. 31), con un río atmosférico y con las corrientes en chorro polar y subtropical, dando origen a la tercera tormenta invernal de la temporada, lo que originará un marcado descenso en las temperaturas, rachas de viento y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana ; además de caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango .

Por otra parte, el frente núm. 30 se extenderá sobre el noreste mexicano, y se prevé que por la tarde-noche, sea reforzado por una masa de aire ártico y en interacción con el ingreso de humedad generará lluvias y chubascos en el noreste del país; así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche , con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Todas las lluvias mencionadas, estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 23 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Durante el fin de semana, prevalecerán condiciones invernales sobre el norte de la República Mexicana, ocasionadas por el paso de la tercera tormenta invernal sobre el noroeste y norte de México en interacción con el frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico que se desplazarán sobre el noreste del país, además de un río atmosférico, por lo que se prevén temperaturas frías a gélidas, vientos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Durango, el sábado.

Así mismo se pronostica caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango; así como lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

A su vez, a partir de la noche del sábado, dará inicio un evento de “Norte” prolongado e intenso y oleaje elevado en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Por su parte, durante el domingo y lunes, el avance del frente frío núm. 30 y su masa de aire ártico sobre el golfo de México, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán; así como un marcado descenso de las temperaturas en el centro, oriente y sureste de país; además de la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

En el periodo de pronóstico, el arrastre de humedad favorecido por el río atmosférico, ocasionará lluvias y chubascos en el occidente mexicano, así como la probabilidad de la caída de nieve/aguanieve en el nevado de Colima, durante el domingo. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

