Las Becas para el Bienestar alcanzarán en 2026 su mayor cobertura histórica, con el objetivo de respaldar a más de 22 millones de estudiantes desde educación básica hasta nivel superior , garantizando un acompañamiento económico continuo en todas las etapas escolares.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este año se destinará un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos para los tres programas vigentes: Beca Rita Cetina (educación básica), Beca Benito Juárez (nivel medio superior) y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior).

La cifra representa un aumento acumulado del 216% respecto a 2019, reflejo del fortalecimiento del sistema de apoyo educativo y del compromiso de ampliar la cobertura en todo el país.

Montos de las becas 2026

Beca Rita Cetina (educación básica):

Primaria: Entregará dos mil 500 pesos anuales por estudiante, como apoyo para la compra de útiles escolares y uniformes.

por estudiante, como apoyo para la compra de útiles escolares y uniformes. Secundaria: Se otorgarán mil 900 pesos bimestrales, salvo en el bimestre julio-agosto.

pesos bimestrales, salvo en el bimestre julio-agosto. En familias con dos o más hijos en este nivel, se sumarán 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

adicionales por cada estudiante extra. Continuidad de becas previas: Las y los alumnos de preescolar y primaria que ya recibían apoyo desde 2025 o antes seguirán percibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Beca Benito Juárez (nivel medio superior):

Apoya a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con un monto de 1,900 pesos bimestrales, excepto durante el periodo vacacional de verano.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior):

Dirigida a estudiantes universitarios de instituciones prioritarias o en situación de vulnerabilidad, con un pago de 5,800 pesos bimestrales, distribuido en cinco periodos al año.

La entrega de los apoyos es directa y sin intermediarios

En todos los casos, los apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores ni intermediarios, garantizando que los recursos lleguen de forma transparente a los beneficiarios.

¿Cuánto ha crecido el programa?

Al cierre de 2025, los programas del Bienestar beneficiaron a más de 13 millones de becarios con una inversión superior a 128 mil millones de pesos:

Ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina,

Cuatro millones la Beca Benito Juárez, y

409 mil estudiantes universitarios fueron apoyados con Jóvenes Escribiendo el Futuro.

