Las Becas para el Bienestar alcanzarán en 2026 su mayor cobertura histórica, con el objetivo de respaldar a más de 22 millones de estudiantes desde educación básica hasta nivel superior, garantizando un acompañamiento económico continuo en todas las etapas escolares.De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este año se destinará un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos para los tres programas vigentes: Beca Rita Cetina (educación básica), Beca Benito Juárez (nivel medio superior) y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior). La cifra representa un aumento acumulado del 216% respecto a 2019, reflejo del fortalecimiento del sistema de apoyo educativo y del compromiso de ampliar la cobertura en todo el país.Beca Rita Cetina (educación básica):Beca Benito Juárez (nivel medio superior):Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior):En todos los casos, los apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores ni intermediarios, garantizando que los recursos lleguen de forma transparente a los beneficiarios.EE