Viernes, 23 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿De cuánto serán los pagos de las Becas para el Bienestar en 2026?

Este programa tiene el objetivo de garantizar que ninguna niña, niño o joven quede fuera del sistema educativo por falta de recursos

Por: Elsy Angélica Elizondo

Este año se destinará un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos para los tres programas vigentes. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Este año se destinará un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos para los tres programas vigentes. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Las Becas para el Bienestar alcanzarán en 2026 su mayor cobertura histórica, con el objetivo de respaldar a más de 22 millones de estudiantes desde educación básica hasta nivel superior, garantizando un acompañamiento económico continuo en todas las etapas escolares.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este año se destinará un presupuesto superior a 178 mil millones de pesos para los tres programas vigentes: Beca Rita Cetina (educación básica), Beca Benito Juárez (nivel medio superior) y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior). 

LEE: ¿Cuándo sería el primer pago de las Becas Benito Juárez 2026?

La cifra representa un aumento acumulado del 216% respecto a 2019, reflejo del fortalecimiento del sistema de apoyo educativo y del compromiso de ampliar la cobertura en todo el país.

Montos de las becas 2026

Beca Rita Cetina (educación básica):

  • Primaria: Entregará dos mil 500 pesos anuales por estudiante, como apoyo para la compra de útiles escolares y uniformes.
  • Secundaria: Se otorgarán mil 900 pesos bimestrales, salvo en el bimestre julio-agosto.
  • En familias con dos o más hijos en este nivel, se sumarán 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.
  • Continuidad de becas previas: Las y los alumnos de preescolar y primaria que ya recibían apoyo desde 2025 o antes seguirán percibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Beca Benito Juárez (nivel medio superior):

  • Apoya a todas y todos los estudiantes de preparatoria o bachillerato con un monto de 1,900 pesos bimestrales, excepto durante el periodo vacacional de verano.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior):

  • Dirigida a estudiantes universitarios de instituciones prioritarias o en situación de vulnerabilidad, con un pago de 5,800 pesos bimestrales, distribuido en cinco periodos al año.

La entrega de los apoyos es directa y sin intermediarios

En todos los casos, los apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin gestores ni intermediarios, garantizando que los recursos lleguen de forma transparente a los beneficiarios.

¿Cuánto ha crecido el programa?

  • Al cierre de 2025, los programas del Bienestar beneficiaron a más de 13 millones de becarios con una inversión superior a 128 mil millones de pesos:
  • Ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina,
  • Cuatro millones la Beca Benito Juárez, y
  • 409 mil estudiantes universitarios fueron apoyados con Jóvenes Escribiendo el Futuro.

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones