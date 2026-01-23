Con el cierre del primer mes del año, miles de estudiantes de secundaria y bachillerato comienzan a preguntarse cuándo se publicará el calendario oficial de pagos de las Becas Benito Juárez 2026 , un programa que entrega sus apoyos de manera bimestral.

Aunque la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBB) aún no ha emitido el calendario oficial, todo indica que la publicación podría realizarse el lunes 2 de febrero, fecha en la que también iniciaría la dispersión del primer pago del año, de acuerdo con los patrones de años anteriores.

¿Cuándo será la publicación y dispersión del primer pago?

La Beca Benito Juárez, destinada a estudiantes de nivel medio superior, y la Beca Rita Cetina, dirigida a secundaria, suelen seguir un orden de pago alfabético.

Como en ciclos previos, los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra A serían los primeros en recibir su depósito.

En 2025, los depósitos de los apoyos federales registraron retrasos en octubre, cuando los pagos se efectuaron semanas después de lo programado. Sin embargo, para 2026, las autoridades confían en mantener el calendario regular de dispersión.

¿De cuánto son los montos y qué características tienens los apoyos?

Los montos se mantienen sin cambios respecto al año anterior:

Beca Rita Cetina (secundaria): Mil 900 pesos bimestrales por estudiante. En familias con más de un hijo inscrito en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada menor.

Mil 900 pesos bimestrales por estudiante. En familias con más de un hijo inscrito en este nivel, se otorgan 700 pesos adicionales por cada menor. Beca Benito Juárez (preparatoria o bachillerato): Mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre correspondiente al periodo vacacional de verano.

Mil 900 pesos bimestrales, excepto en el bimestre correspondiente al periodo vacacional de verano. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (universitarios): Cinco mil 800 pesos bimestrales, entregados en cinco periodos al año, de forma focalizada para estudiantes de instituciones prioritarias o con mayor necesidad económica.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas?

Aunque el calendario aún no se ha publicado, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para nuevos beneficiarios ya avanza, lo que prepara el terreno para los primeros depósitos del año.

Por ahora, la CNBB exhorta a los estudiantes y tutores a mantenerse atentos a los canales oficiales y evitar caer en desinformación o fraudes, recordando que ningún trámite tiene costo y que todos los anuncios se realizan exclusivamente a través de las redes sociales y portales verificados del programa.

De confirmarse el cronograma previsto, el 2 de febrero marcaría el inicio del primer pago de 2026, beneficiando a millones de jóvenes en todo el país que forman parte de los programas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

EE