Protestas contra la falta de agua y desalojos por el Mundial 2026 en CDMX

Se llevaron a cabo este viernes manifestaciones en la Ciudad de México afuera del Auditorio Nacional y en Paseo la Reforma, donde vecinos, estudiantes, comerciantes y colectivos se reunieron para exponer su molestia por la gentrificación y el Mundial de Futbol 2026 , pues la ciudad será sede de algunos partidos.

¿Cuál es el motivo de la manifestación?

Entre las denuncias de los manifestantes se encuentran el descontento por haber sido despojados de sus viviendas a causa de la Copa del Mundo, el desplazamiento de los vendedores y la escasez de agua en las colonias cercanas al Coloso de Santa Úrsula. Se pronuncian en contra de la turistificación de la zona que recibirá al torneo de la FIFA en los próximos meses de junio y julio.

"Ya limpiaron los comercios. ¿Cuántas fuentes de trabajo dejó por el Mundial? ¿Cuánto puede durar? El Mundial se va a ir y los mexicanos nos quedamos acá. [...] No voy a dejar mi fuente de trabajo porque mantengo a mis hijos y nietos de ahí. Ya somos de la tercera edad", denunció Elena, vendedora de flores desde hace más de cuarenta años en Calzada de Tlalpan.

¿Qué piden los protestantes?

Las demandas de los protestantes son realizar son la creación de una mesa de atención con las autoridades, para medir el impacto social y ambiental. Además de la regulación de Airbnb e impulso de proyectos de viviendas populares y no solo para el mercado inmobiliario. Así como también una nueva ley de rentas que garantice un costo justo, accesible y razonable.

Enfatizaron que no están en contra de las modernizaciones que implica la Copa del Mundo, sino de las acciones que han tomado las autoridades gubernamentales respecto al evento. Y es que, pese a que los comerciantes recibieron la posibilidad de una reubicación, acusaron que las nuevas localizaciones se encuentran fuera de su alcance.

"No estamos en contra de las mejoras. Lo único que queremos es que nos respeten nuestros derechos, y que nos den seguridad de regresar. [...] Nos están mandando a plazas que definitivamente están fuera de nosotros", continuó la vendedora.

Durante la protesta, una pancarta con la leyenda de "la FIFA, Clara Brugada, INTI, Servimet, Airbnb, el sector de Turismo y las inmobiliarias nos sacan de la jugada" cerró parcialmente la circulación en Paseo de la Reforma, mientras que, a lo lejos, resonaron las consignas de "comercio local sí, despojo no" y "el Mundial no será con agua robada".

"Lo que buscamos es que se respeten los derechos de las personas. [...] Se supone que la derrama económica salpica a todos, ahora ya ni eso. Encima esperan que agachemos la cabeza", sentenció Jair Torruco, presidente de la Agrupación Popular Independiente de México A.C.

La manifestación continuará

Ante la falta de una resolución, los manifestantes advirtieron que continuarán movilizándose a 137 días para que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo de 2026, donde la Selección Mexicana se enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el partido inaugural del torneo.

