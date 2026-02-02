CFE confirma a quiénes les aumentará la factura de la luz con los nuevos medidores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que la colocación de nuevos medidores digitales de energía en viviendas y establecimientos comerciales del país puede generar variaciones en el monto del recibo de luz, aunque aclaró que esto no implica un aumento directo en las tarifas. La empresa del Estado señaló que la sustitución de estos equipos forma parte de un proceso de modernización tecnológica del sistema de medición eléctrica a nivel nacional.

La CFE precisó que el cambio de medidores mecánicos por dispositivos digitales no representa ningún cobro adicional para las y los usuarios. No obstante, explicó que la mayor exactitud de los nuevos aparatos puede provocar que algunos consumidores perciban un incremento en su factura, ya que ahora se registran consumos que antes no eran detectados con precisión por los medidores antiguos.

Qué cambia con los nuevos medidores

De acuerdo con la CFE, los medidores digitales incorporan tecnología de lectura automatizada y ofrecen un nivel de precisión superior al de los equipos mecánicos tradicionales, lo que permite contabilizar el consumo real de electricidad de manera más detallada. Esto incluye pequeñas variaciones o picos de uso que antes podían pasar desapercibidos, ya sea por el desgaste de los medidores viejos o por errores en la lectura manual.

La empresa aseguró que este nuevo esquema contribuye a una facturación más clara y acorde al consumo real, lo que fortalece la confiabilidad del sistema de medición. Antes de ser instalados, los medidores digitales son sometidos a procesos de calibración y verificación en laboratorios certificados, y posteriormente reciben revisiones técnicas en campo para garantizar su correcto funcionamiento.

A quiénes podría impactar el recibo

Entre los usuarios que podrían notar un aumento en el monto de su factura se encuentran:

Hogares y negocios que contaban con medidores mecánicos con fallas o desviaciones en la medición, y cuyos patrones de consumo ahora quedan reflejados con mayor exactitud.

Personas usuarias con hábitos de consumo que incluyen picos breves o constantes de energía, los cuales no eran plenamente registrados por los equipos anteriores.

En estos escenarios, la CFE subrayó que no se trata de un alza en la tarifa eléctrica, sino de un ajuste en el importe facturado derivado de una medición más precisa del consumo durante el periodo correspondiente.

La empresa reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos extra por la instalación de los nuevos medidores. Cualquier variación en el pago responde únicamente a la energía efectivamente consumida y registrada en cada ciclo de facturación.

El proceso de modernización de medidores se desarrolla de manera gradual en todo el territorio nacional, con prioridad en zonas donde predominan equipos obsoletos o con fallas técnicas. Hasta ahora, no hay una fecha única para la sustitución total, ya que esta se lleva a cabo conforme a criterios técnicos como la vida útil del medidor, la disponibilidad de equipos y las necesidades de actualización.

Las lecturas obtenidas con los nuevos dispositivos se integran de forma normal a los ciclos de facturación de la CFE, y algunos usuarios comenzaron a notar cambios en sus recibos a partir de la instalación. Ante ello, la empresa recomienda revisar los consumos de periodos anteriores para identificar si las diferencias corresponden a un mayor uso de energía.

La CFE explicó que el principal objetivo de este programa es mejorar la exactitud y transparencia en el registro del consumo eléctrico, lo que reduce errores comunes en los medidores antiguos y brinda mayor certeza a las y los usuarios. Además, los equipos digitales facilitan la detección de irregularidades, ayudando a combatir prácticas como el robo de energía.

Finalmente, la empresa enfatizó que la modernización del sistema de medición forma parte de una estrategia permanente para fortalecer la infraestructura eléctrica del país, sin trasladar costos adicionales a los usuarios. Las variaciones en el recibo, concluyó, responden a una medición más fiel del consumo real y no a un incremento en las tarifas de electricidad.

YC