Pensión IMSS: ¿Cuál es el aumento final y cuándo cae el primer pago del 2026?

El arranque de 2026 ha despertado expectativas entre millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en especial entre quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Con el inicio de cada año, los ajustes a las pensiones se convierten en un tema clave para este sector, al impactar directamente en su ingreso mensual y en su capacidad para hacer frente al aumento en el costo de vida.

De acuerdo con información oficial del IMSS, durante 2026 las pensiones se actualizarán conforme a dos criterios principales: el incremento al salario mínimo y el ajuste por inflación. Ambos mecanismos están contemplados en la legislación vigente y tienen como objetivo preservar el poder adquisitivo de los jubilados.

En el caso de los pensionados que reciben la pensión mínima garantizada bajo la Ley 73, el aumento está directamente ligado al salario mínimo general, cuyo nuevo monto entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026. Para este grupo, el ajuste se aplica de manera inmediata, por lo que el incremento se refleja desde el primer pago del año, fortaleciendo el ingreso de quienes perciben el nivel más bajo de pensión permitido por la ley.

¿De cuánto será el aumento a la pensión?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) aprobó un incremento de 13 % al salario mínimo general para 2026, lo que elevará la pensión mínima garantizada a un monto aproximado de 10 mil 636 pesos mensuales tras aplicarse el ajuste correspondiente.

A este aumento se suma la actualización anual basada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el INEGI, mecanismo mediante el cual las pensiones se ajustan para contrarrestar la inflación acumulada durante 2025. Si bien el IMSS aún no ha dado a conocer el porcentaje final aplicable a todos los regímenes, proyecciones sustentadas en esquemas de años anteriores apuntan a un ajuste en rangos similares a los ya observados.

Cabe subrayar que estos incrementos no constituyen un beneficio adicional ni un pago excepcional, sino que forman parte de las actualizaciones obligatorias previstas en la ley, cuyo propósito es preservar el poder adquisitivo de las pensiones ante el aumento sostenido de los precios al consumidor.

Calendario de pagos 2026: fechas clave de la Pensión IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el primer depósito de la pensión correspondiente a 2026 comenzó el viernes 2 de enero, con lo que se da inicio al esquema de pagos mensuales programado para todo el año.

A partir de esa fecha, el calendario oficial de dispersión queda establecido de la siguiente forma:

Febrero: martes 3 (ajuste por día inhábil).

Marzo: lunes 2.

Abril: miércoles 1.

Mayo: lunes 4.

Junio: lunes 1.

Julio: miércoles 1.

Agosto: lunes 3.

Septiembre: martes 1.

Octubre: jueves 1.

Noviembre: lunes 2.

Diciembre: martes 1.

El IMSS precisó que estas fechas aplican tanto para los pagos realizados mediante depósito bancario como para aquellos que se cobran directamente en ventanilla, de acuerdo con la modalidad elegida por cada pensionado.

En el caso de febrero, el movimiento en la fecha obedece a que el día 1 del mes cae en domingo y el lunes siguiente es inhábil, por lo que el pago se recorre al siguiente día hábil del sistema bancario.

