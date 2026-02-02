Capturan en Sonora a “El Peye”, señalado como líder de célula delictiva

César Daniel “N”, alias “El Peye”, considerado objetivo prioritario por las autoridades y con al menos diez órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, fue detenido en el municipio de Cajeme, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

La dependencia detalló que la captura fue resultado de labores de investigación, inteligencia y seguimiento delictivo. La acción se llevó a cabo el sábado 31 de enero en un punto de afluencia pública de Ciudad Obregón, sin que se registraran incidentes ni se pusiera en riesgo a la ciudadanía.

El operativo fue realizado de manera coordinada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), lo que, de acuerdo con la Fiscalía, refleja la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad del estado.

Entre las órdenes judiciales que motivaron la detención, destaca una relacionada con hechos ocurridos en Hermosillo, donde un elemento de la Policía Municipal perdió la vida. La FGJE subrayó que los atentados contra integrantes de las fuerzas del orden no quedan impunes y son investigados con rigor hasta lograr la identificación y captura de los responsables.

Las investigaciones ministeriales señalan que el detenido presuntamente formaba parte de una célula delictiva generadora de violencia, en la que habría desempeñado funciones de liderazgo y estaría vinculada con diversos hechos delictivos en distintos municipios de Sonora.

Tras su aseguramiento, César Daniel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

MF