Tren El Insurgente acaba con la tarifa promocional; estos son los costos del viaje

A partir de febrero de 2026, el Tren Interurbano El Insurgente aplicará sus tarifas oficiales, poniendo fin al precio promocional de 15 pesos que se mantenía desde su inauguración. Con la apertura total del tramo Santa Fe–Observatorio, el sistema ferroviario que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México ajustó sus costos de acuerdo con la distancia recorrida, con tarifas que van de los 15 hasta los 100 pesos.

El nuevo esquema establece un costo máximo de 100 pesos para el recorrido completo Zinacantepec–Observatorio, mientras que los trayectos cortos dentro del Estado de México o la capital tendrán precios reducidos. En los viajes largos entre ambas entidades, las tarifas quedan de la siguiente forma: Lerma–Observatorio, 70 pesos; Metepec–Observatorio, 80 pesos; y Toluca Centro–Observatorio, 90 pesos.

Para los desplazamientos dentro de la Ciudad de México, los precios serán más accesibles: Santa Fe–Observatorio costará 25 pesos, mientras que Vasco de Quiroga–Observatorio se mantiene como la opción más económica, con 15 pesos por viaje.

En los tramos locales del Estado de México, el costo dependerá del número de estaciones: 15 pesos por un solo tramo y 20 pesos para recorridos de dos o tres estaciones.

INSTAGRAM / @trenelinsurgente

Con estas nuevas tarifas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) busca establecer un modelo tarifario equilibrado que refleje la distancia recorrida y contribuya al mantenimiento del servicio.

El Insurgente se consolida como una alternativa moderna y sustentable de movilidad entre Toluca y la capital del país, reduciendo tiempos de traslado, conectando zonas metropolitanas estratégicas y ofreciendo un transporte rápido, seguro y con menores emisiones contaminantes que los vehículos particulares.

EE