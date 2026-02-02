CURP biométrica 2026: conoce cuáles son las partes del cuerpo que se registran

A partir de 2026, México implementará la CURP Biométrica, un avance en los sistemas de identificación oficial que busca reforzar la seguridad y la confiabilidad de los datos de los ciudadanos. Este trámite surge ante la necesidad de contar con registros más precisos que permitan evitar fraudes, suplantaciones de identidad y errores en trámites tanto públicos como privados.

La CURP Biométrica combina la información tradicional de la CURP con datos biométricos únicos de cada persona, asegurando que cada registro sea verdaderamente individual. Esto representa un paso importante para la modernización de los servicios de Gobierno y para proteger los derechos de identidad de las personas adultas y jóvenes por igual.

¿Qué partes del cuerpo se registran?

Durante el proceso de registro, se capturan distintos datos físicos que permiten crear un perfil único e intransferible:

Iris de ambos ojos, para un escaneo de alta precisión.

Huellas dactilares de los 10 dedos, que se vinculan a tu identidad de manera exclusiva.

Fotografía del rostro, tomada con cámara de alta resolución para garantizar identificación facial.

Firma personal, que debe coincidir con la que aparece en tu identificación oficial, ya sea credencial de elector o pasaporte.

Estos datos hacen que la CURP Biométrica sea más segura que la CURP tradicional, evitando duplicidades y fortaleciendo la validez de la identificación oficial.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en CDMX?

El trámite es opcional, pero si decides realizarlo, algunos de los módulos habilitados en CDMX son:

Calle Londres 102, colonia Juárez, Cuauhtémoc.

Arcos de Belén 19, colonia Doctores, Cuauhtémoc.

Calle Canario S/N, colonia Tolteca, Álvaro Obregón.

Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa.

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, Iztapalapa.

Avenida Constitución esquina Andador Sonora, Milpa Alta.

Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel, Tláhuac.

Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

Los módulos operan de lunes a viernes con turnos matutino y vespertino, por lo que es recomendable llegar con anticipación.

Documentos necesarios y pasos para el trámite

Para completar tu registro, necesitas:

Acta de nacimiento vigente.

CURP actual.

Identificación oficial (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo para recibir tu comprobante.

El trámite es gratuito, y tras registrarte, recibirás un comprobante de inscripción en tu correo electrónico que confirma que tus datos biométricos quedaron correctamente registrados.

¿Para qué se necesita la CURP Biométrica?

Aunque el trámite no es obligatorio, se prevé que a partir de 2026 la CURP Biométrica sea solicitada en trámites públicos y privados, tales como:

Acceso a servicios de salud.

Programas sociales y pensiones.

Trámites bancarios y financieros.

Inscripciones educativas.

En estos casos, la CURP Biométrica funcionará como documento oficial de identificación, permitiendo verificar tu identidad de manera rápida y segura.

