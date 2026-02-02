CURP biométrica 2026: conoce cuáles son las partes del cuerpo que se registran

A partir de 2026, México implementará la CURP Biométrica, un avance en los sistemas de identificación oficial que busca reforzar la seguridad y la confiabilidad de los datos de los ciudadanos. Este trámite surge ante la necesidad de contar con registros más precisos que permitan evitar fraudes, suplantaciones de identidad y errores en trámites tanto públicos como privados.La CURP Biométrica combina la información tradicional de la CURP con datos biométricos únicos de cada persona, asegurando que cada registro sea verdaderamente individual. Esto representa un paso importante para la modernización de los servicios de Gobierno y para proteger los derechos de identidad de las personas adultas y jóvenes por igual.Durante el proceso de registro, se capturan distintos datos físicos que permiten crear un perfil único e intransferible:Estos datos hacen que la CURP Biométrica sea más segura que la CURP tradicional, evitando duplicidades y fortaleciendo la validez de la identificación oficial.El trámite es opcional, pero si decides realizarlo, algunos de los módulos habilitados en CDMX son:Los módulos operan de lunes a viernes con turnos matutino y vespertino, por lo que es recomendable llegar con anticipación.Para completar tu registro, necesitas:El trámite es gratuito, y tras registrarte, recibirás un comprobante de inscripción en tu correo electrónico que confirma que tus datos biométricos quedaron correctamente registrados.Aunque el trámite no es obligatorio, se prevé que a partir de 2026 la CURP Biométrica sea solicitada en trámites públicos y privados, tales como:En estos casos, la CURP Biométrica funcionará como documento oficial de identificación, permitiendo verificar tu identidad de manera rápida y segura.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP