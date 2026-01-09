La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene vigente el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), un esquema que permite a los usuarios sustituir electrodomésticos antiguos por modelos más modernos y eficientes en el consumo de energía y agua, con el objetivo de reducir el gasto eléctrico en los hogares y fomentar el uso responsable de los recursos.

Este programa es resultado de la coordinación entre la CFE, Banobras y otras instituciones públicas, y está respaldado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE). A través de este mecanismo, las familias que cuenten con aparatos con más de seis años de uso pueden acceder a equipos certificados, diseñados para ofrecer un mejor desempeño energético y mayor durabilidad.

¿Qué electrodomésticos se pueden cambiar?

Las personas que cumplan con los requisitos del programa podrán elegir entre distintos artículos disponibles en el catálogo autorizado por la CFE. Entre los equipos que pueden adquirirse mediante el Programa ASI se encuentran:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados tipo minisplit

Lámparas LED

Ventiladores de techo

Sistemas de aislamiento térmico

La disponibilidad de los productos puede variar según la región y las condiciones específicas del programa.

Requisitos para participar

Para acceder al Programa de Ahorro Sistemático Integral, los usuarios deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser usuario activo de la CFE con al menos dos años de consumo continuo.

Estar al corriente en el pago del servicio eléctrico.

Presentar identificación oficial vigente y CURP.

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Acreditar ingresos familiares que justifiquen la necesidad del apoyo.

Residir en una zona con clima extremo y encontrarse dentro de las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F.

Paso a paso para acceder al programa

Una vez reunidos los documentos, el primer paso es acudir a la sucursal de la CFE más cercana. Ahí, un asesor revisará la información del solicitante y brindará orientación personalizada sobre el proceso y las opciones disponibles.

Posteriormente, se evalúa el electrodoméstico que el usuario desea adquirir. La CFE recomienda seleccionar únicamente equipos que sean realmente necesarios, ya que las condiciones, el financiamiento y la disponibilidad pueden variar según el tipo de aparato y la región.

Esquema de pago y financiamiento

El Programa ASI permite adquirir electrodomésticos certificados por el FIDE mediante un esquema de financiamiento directo, sin la participación de bancos o tiendas departamentales. El costo del equipo no se paga de contado, sino que se difiere y se integra al recibo de la luz.

El plazo de pago puede ser de hasta 48 meses, con una tasa fija del 12%. Además, los usuarios tienen la posibilidad de realizar pagos adelantados, lo que ayuda a reducir intereses y liquidar el adeudo en un menor tiempo.

El beneficio también puede solicitarse cuando un electrodoméstico resulte dañado por una falla en el suministro eléctrico . En estos casos, un técnico de la CFE debe confirmar que el desperfecto fue provocado por una interrupción repentina del servicio. Si se autoriza el apoyo, el usuario deberá entregar el equipo averiado al momento de recibir el nuevo.

Con este programa, la CFE busca apoyar la economía familiar, mejorar la eficiencia energética en los hogares y contribuir a la reducción del consumo eléctrico a nivel nacional.

YC