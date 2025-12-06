Marcha del Tigre 2025: Horario, ruta y alternativas viales en CDMX

Este sábado 6 de diciembre, partidarios de la Cuarta Transformación celebrarán siete años de haber llegado a la presidencia con una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México y con la llamada Marcha del Tigre, un recorrido que partirá del Ángel de la Independencia y llegará al primer cuadro de la capital.

Acerca de la movilización, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia matutina del 4 de diciembre que se trata de reconocer “las conquistas del pueblo de México”, y adelantó que durante el evento ofrecerá un mensaje en el que informará “hacia dónde vamos”, “dónde va la Cuarta Transformación” y “por qué tenemos que seguir luchando”.

También precisó que el acto organizado por el Gobierno será una concentración en el Zócalo, aunque diversos contingentes marcharán hacia el Centro Histórico por su cuenta. “Es concentración. Hay muchas marchas que van a llegar, lo he visto en las redes; jóvenes y otros se están organizando para llegar desde algún punto, pero no; en mi caso, vamos nada más aquí al Zócalo”.

¿A qué hora y dónde empieza la Marcha del Tigre?

El contingente ciudadano se reunirá a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará por los carriles centrales de Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, por donde continuará su camino hacia el Zócalo.

Hasta ahora no se han confirmado cierres viales oficiales, pero se prevé que la circulación se interrumpa al paso de la marcha. Entre las calles que podrían verse afectadas están:

5 de Mayo

Circuito Plaza de la Constitución

José María Pino Suárez

20 de Noviembre

Se estima que el contingente arribe a la plancha del Zócalo cerca de la 1:00, momento en el que la presidenta Sheinbaum ofrecerá su mensaje.

Alternativas viales

Para evitar contratiempos, los automovilistas podrán utilizar las siguientes rutas: