Fechas límite para pagar impuestos con descuento en cada Estado

El año está por terminar, por lo que muchas personas en toda la República mexicana comienzan a prepararse para cumplir con sus obligaciones civiles, como el pago de impuestos, la liquidación de multas pendientes y diversos trámites gubernamentales que suelen acumularse durante los últimos meses.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar el cierre administrativo del año, varios estados del país han decidido implementar una serie de descuentos y beneficios especiales. Estas facilidades buscan incentivar que los ciudadanos se pongan al corriente con sus adeudos y, al mismo tiempo, evitar la saturación de oficinas en las primeras semanas del próximo año.

Por ello, durante diciembre se habilitaron programas de apoyo que incluyen rebajas en control vehicular, predial, licencias, recargos, multas e incluso servicios como agua potable y otros derechos estatales. Cada entidad adaptó sus beneficios según sus necesidades y presupuestos, ofreciendo desde condonaciones totales hasta porcentajes significativos de descuento para distintos sectores de la población.

A continuación, te compartimos la lista completa de los descuentos disponibles por estado que podrás aprovechar antes de que termine el año.

Descuentos por estado en diciembre 2025

Aguascalientes

Descuentos en vehículos en pensión municipal hasta el 31 de diciembre de 2025:

50% de descuento en multas y recargos del control vehicular y canje de placas 2025 y anteriores (1–31 diciembre).

90% en pensión y recargos para vehículos con más de 2 años.

70% en pensión y 90% en recargos para vehículos con menos de 2 años.

Pago en CAM o Dirección de Movilidad.

Podrán realizar el pago de estos impuestos en el Centro de Atención Municipal (CAM) de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas ; así como en la Dirección de Movilidad de Seguridad Pública Municipal, también de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Baja California

Este estado también ofrece diversos descuentos para ponerse al corriente en impuestos, especialmente dirigidos a automovilistas, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 .

20% en emplacamiento.

40% en primera licencia de conducir.

50% en licencia de conducir.

100% de recargos en pago de revistas.

Campeche

15% de descuento en pago de agua 2026 para usuarios al corriente.

50% en recargos de años anteriores pagando en diciembre.

Facilidades de pago a morosos domésticos y comerciales.

Vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Colima

Agua:

100% en recargos por incumplimiento 2025 o anteriores, pagando el total.

50% en derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes 2024 y anteriores.

50% por pago puntual para pensionados, jubilados, adultos mayores o personas con discapacidad.

Automovilistas:

50% en tenencia y calcomanía vehicular 2024 y anteriores.

80% en multas y recargos por tenencia 2024 y anteriores.

100% en multas y recargos por tenencia y calcomanía 2025.

Vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 (en línea o presencial).

Chiapas (Palenque)

Al hacer el Pago Anual Anticipado del predial puedes obtener:

15% hasta el 31 de diciembre.

10% en enero 2026.

5% en febrero 2026.

50% para adultos mayores con credencial Inapam.

Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua informó que, a través del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, durante el mes de diciembre estarán disponibles diversos descuentos . Entre ellos están los siguientes:

Hasta 80% de descuento en adeudos vehiculares.

30% en licencias de conducir.

Se puede pagar en línea o en bancos, tiendas, kioscos y oficinas.

Descuento municipal: 100% en recargos del predial hasta el 29 de diciembre.

Los ciudadanos pueden realizar el pago de estos impuestos desde la plataforma ipagos.chihuahua.gob.mx, o generar una referencia para cubrirlos en bancos, tiendas de autoservicio, kioscos ubicados en centros comerciales y oficinas del gobierno.

Durango

Las autoridades de Durango pusieron en marcha el programa “Ahorra es cuando”, a través del cual se ofrecen diversos descuentos aplicables a trámites como las licencias para la venta de bebidas alcohólicas, las licencias de funcionamiento y los permisos anuales.

90% en recargos.

70% en actualizaciones.

Estado de México

Las autoridades mexiquenses informaron que se puso en marcha una medida de condonación que estará vigente durante el segundo semestre de 2025, con fecha límite hasta el 31 de diciembre , con el objetivo de apoyar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

100% de condonación en multas por verificación vehicular extemporánea.

Guanajuato

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato anunció tres facilidades para ponerse al corriente con los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025.

100% en refrendo vehicular de adeudos anteriores al 31 de diciembre de 2020.

100% en recargos, multas y gastos de ejecución de los últimos 5 años.

25% en renovación de licencia de alcoholes.

100% en adeudos de licencias canceladas.

Además, señaló que estos beneficios se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, tanto en sus oficinas como en los kioscos de atención del estado.

Guerrero

Hasta el 19 de diciembre de 2025:

Automóviles: 100% en actualización, recargos y multas de tenencia.

Motocicletas (hasta $50 mil): 100% en tenencia 2024 y anteriores, actualización y recargos.

Cambio de propietario: $100.

Jalisco

Jalisco informó que, hasta el 17 de diciembre de 2025, estarán disponibles diversos descuentos y facilidades de pago para que los contribuyentes regularicen sus adeudos y aprovechen los beneficios vigentes en ese periodo.

Hasta 70% en multas y recargos por refrendo al pagar en línea (60% en oficinas).

Hasta 60% en fotoinfracciones en línea (50% presencial).

50% en multas no fiscales de movilidad y transporte.

50% en multas fiscales por refrendo anual.

55% en multas fiscales pagando en línea.

55% en multas no fiscales pagando en línea.

Michoacán

El Gobierno de Michoacán anunció que los descuentos estarán disponibles hasta el 19 de diciembre de este año, o freciendo una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones.

100% de condonación en multas y recargos vehiculares.

En Hidalgo: 50% en predial.

Nayarit

25% en licencias de conducir hasta el 31 de diciembre de 2025.

En Tepic:

100% en gastos de ejecución.

50% en recargos del predial de años anteriores.

Nuevo León

El Gobierno municipal de Juárez, Nuevo León, informó que el descuento estará disponible hasta el 20 de diciembre, brindando a los ciudadanos la oportunidad de aprovechar este beneficio dentro del plazo establecido.

30% de descuento en adeudo total del predial.

Oaxaca

100% en multas y recargos.

20% en traslado de dominio.

Vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Querétaro

100% en multas y recargos pagando en una sola exhibición (diciembre).

10% por pago anticipado del consumo anual.

Sonora

La Secretaría de Hacienda Estatal informó que habrá un descuento especial vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

100% de descuento en recargos de impuestos y derechos estatales.

Tlaxcala

Predial:

10% de descuento por pago anticipado durante diciembre 2025. Pago en Tesorería municipal.

Agua:

30% para madres y padres solteros.

50% en multas y recargos.

Beneficios para personas con credencial Inapam.

10% por pago anual anticipado.

30% para grupos vulnerables.

La campaña estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.

Veracruz

100% en multas y recargos en sus 63 oficinas operadoras durante diciembre 2025.

50% de descuento para jubilados, mayores de 60 años, Inapam y personas con discapacidad.

10% de descuento para el público general (1 dic 2025 – 31 ene 2026).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP