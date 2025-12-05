Fechas límite para pagar impuestos con descuento en cada Estado

El año está por terminar, por lo que muchas personas en toda la República mexicana comienzan a prepararse para cumplir con sus obligaciones civiles, como el pago de impuestos, la liquidación de multas pendientes y diversos trámites gubernamentales que suelen acumularse durante los últimos meses.Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar el cierre administrativo del año, varios estados del país han decidido implementar una serie de descuentos y beneficios especiales. Estas facilidades buscan incentivar que los ciudadanos se pongan al corriente con sus adeudos y, al mismo tiempo, evitar la saturación de oficinas en las primeras semanas del próximo año.Por ello, durante diciembre se habilitaron programas de apoyo que incluyen rebajas en control vehicular, predial, licencias, recargos, multas e incluso servicios como agua potable y otros derechos estatales. Cada entidad adaptó sus beneficios según sus necesidades y presupuestos, ofreciendo desde condonaciones totales hasta porcentajes significativos de descuento para distintos sectores de la población.A continuación, te compartimos la lista completa de los descuentos disponibles por estado que podrás aprovechar antes de que termine el año.AguascalientesDescuentos en vehículos en pensión municipal hasta el 31 de diciembre de 2025:Podrán realizar el pago de estos impuestos en el Centro de Atención Municipal (CAM) de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas; así como en la Dirección de Movilidad de Seguridad Pública Municipal, también de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.Baja CaliforniaEste estado también ofrece diversos descuentos para ponerse al corriente en impuestos, especialmente dirigidos a automovilistas, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.CampecheVigente hasta el 31 de diciembre de 2025.ColimaAgua:Automovilistas:Vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 (en línea o presencial).Chiapas (Palenque)Al hacer el Pago Anual Anticipado del predial puedes obtener:ChihuahuaEl Gobierno de Chihuahua informó que, a través del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, durante el mes de diciembre estarán disponibles diversos descuentos. Entre ellos están los siguientes: Los ciudadanos pueden realizar el pago de estos impuestos desde la plataforma ipagos.chihuahua.gob.mx, o generar una referencia para cubrirlos en bancos, tiendas de autoservicio, kioscos ubicados en centros comerciales y oficinas del gobierno.DurangoLas autoridades de Durango pusieron en marcha el programa “Ahorra es cuando”, a través del cual se ofrecen diversos descuentos aplicables a trámites como las licencias para la venta de bebidas alcohólicas, las licencias de funcionamiento y los permisos anuales.Estado de MéxicoLas autoridades mexiquenses informaron que se puso en marcha una medida de condonación que estará vigente durante el segundo semestre de 2025, con fecha límite hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.GuanajuatoEl Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato anunció tres facilidades para ponerse al corriente con los impuestos hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, señaló que estos beneficios se aplican de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, tanto en sus oficinas como en los kioscos de atención del estado.GuerreroHasta el 19 de diciembre de 2025:JaliscoJalisco informó que, hasta el 17 de diciembre de 2025, estarán disponibles diversos descuentos y facilidades de pago para que los contribuyentes regularicen sus adeudos y aprovechen los beneficios vigentes en ese periodo.MichoacánEl Gobierno de Michoacán anunció que los descuentos estarán disponibles hasta el 19 de diciembre de este año, ofreciendo una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones.NayaritEn Tepic:Nuevo León El Gobierno municipal de Juárez, Nuevo León, informó que el descuento estará disponible hasta el 20 de diciembre, brindando a los ciudadanos la oportunidad de aprovechar este beneficio dentro del plazo establecido.OaxacaVigente hasta el 31 de diciembre de 2025.QuerétaroSonoraLa Secretaría de Hacienda Estatal informó que habrá un descuento especial vigente hasta el 31 de diciembre de este año.TlaxcalaPredial:Agua:La campaña estará disponible hasta el 31 de enero de 2026.Veracruz * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP