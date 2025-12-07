Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 7 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se establece, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

