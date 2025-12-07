Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 7 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se informó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

