Domingo, 07 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 7 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se informó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones