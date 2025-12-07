Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 7 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se informó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10Domingo 14 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tonalá