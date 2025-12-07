Domingo, 07 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 7 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 7 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 8 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Domingo 14 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 7

