Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

