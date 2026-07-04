Sábado, 04 de Julio 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
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