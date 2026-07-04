Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Sábado 11 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque