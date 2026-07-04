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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 4 de julio anticipa que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 26 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 8 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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