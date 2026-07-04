Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de julio determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

