Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 4 de julio determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga