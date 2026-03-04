A cuatro días de que se realicen movilizaciones en distintos Estados de México con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), te compartimos un recuento de los feminicidios ocurridos durante esta semana.

La fecha en que mujeres y niñas de todas las edades salen a las calles para exigir el fin de la violencia, la impunidad y la desigualdad también se ha visto marcada por casos que evidencian la urgencia de atender estas demandas.

Caso Ana Karen: Su cuerpo fue encontrado sin vida en el Edomex

El cuerpo de Ana Karen Nute Téllez, una joven de 19 años desaparecida desde el 28 de febrero, fue encontrado este martes a un costado de la carretera Toluca–Tenango por elementos de seguridad pública municipal tras reportes de la presencia de una persona inconsciente en la zona.

Cuerpos de emergencia confirmaron que la joven se encontraba sin vida y con signos de violencia, por lo que el personal del área de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) hizo el levantamiento del cuerpo.

¿Qué pasó con Ana Karen?

De acuerdo con la familia de la joven, el sábado 28 de febrero, día de su desaparición, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que Ana Karen abordó una motocicleta perteneciente al servicio de Didi Moto alrededor de las 11:00 horas en el Fraccionamiento Villas del Sauces, ubicado en el municipio de San Antonio la Isla, Estado de México. Poco tiempo después, el conductor marcó el viaje como concluido en la aplicación, pero desde entonces su familia perdió contacto con ella.

Detienen a conductor de Didi Moto

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer la detención de Daniel "N", conductor afiliado a la aplicación de Didi Moto, investigado por su presunta participación en la desaparición de Ana Karen.

Caso Kimberly Joselin: su cuerpo fue encontrado sin vida en Cuernavaca

El cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, una joven de 18 años desaparecida desde el 20 de febrero, fue hallado en una zona boscosa de Cuernavaca el 2 de marzo. Sin embargo, hasta el día de ayer, la Fiscalía General de Morelos confirmó que los restos corresponden a Kimberly.

¿Qué pasó con Kimberly Joselin?

De acuerdo con la familia de la joven, Kimberly desapareció en el trayecto de su casa, ubicada en el municipio de Cuernavaca, a la universidad, en el campus Chamilpa de la UAEM. Informaron que tuvieron contacto con ella hasta las 07:30 horas. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) dijo que la joven llegó al campus, pero desde entonces sus familiares no volvieron a saber de su paradero.

Caso de Amparo: Adulta mayor asesinada en Chiapas

De acuerdo con la información de la Comisión Estatal a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (CEAMVLV), de la colectiva feminista 50 más 1, el pasado domingo, Amparo, una mujer adulta mayor, fue asesinada en Jiquipilas, municipio de Chiapas.

De acuerdo con la comisión, el agresor es presuntamente el nieto de la víctima y tienen conocimiento de que ya fue detenido, por lo que exigen a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes aplicar todo el peso de la ley al responsable del presunto feminicidio.

