Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que gracias a los esfuerzos de las fuerzas federales y las autoridades estatales, la seguridad en el país está garantizada para todos los visitantes que asistan a la Copa del Mundo el próximo mes de junio.

La Mandataria explicó que este miércoles se celebrará una reunión entre la Secretaría de Seguridad y representantes de la FIFA para revisar los avances en materia de seguridad y el desarrollo de los operativos que se implementarán para mantener el orden durante el torneo internacional.

Tras ser cuestionada sobre las estrategias de seguridad ante los hechos violentos registrados recientemente en distintos puntos de la República, vinculados al crimen organizado, la Jefa de Estado destacó que el país cuenta con un despliegue institucional sólido para proteger a turistas y aficionados.

"Está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año", señaló.

La Presidenta explicó que en el encuentro con la FIFA abordará temas de seguridad y logística relacionados con la organización del evento , con el objetivo de asegurar que la justa deportiva se desarrolle sin incidentes.

También puedes leer: Sheinbaum presenta reforma electoral con 10 cambios constitucionales

Asimismo, reiteró que habrá vigilancia y revisiones suficientes para evitar cualquier problema y garantizar que el Mundial sea "un gran mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse".

La reunión se realizará en instalaciones de la Secretaría de Seguridad, como parte de los preparativos finales rumbo al torneo internacional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP