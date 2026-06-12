Huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿por qué es importante pagar el refrendo?

La huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que provocó el cierre temporal de sus más de 300 sucursales en todo el país, mantiene en incertidumbre a miles de clientes de la institución.

Entre las principales preocupaciones de los usuarios se encuentra saber cuándo podrán recuperar sus pertenencias, dónde se encuentran resguardadas y si deben continuar realizando pagos , a pesar de que actualmente no pueden acudir a las sucursales para retirar sus artículos.

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La institución ha informado que todos los objetos empeñados permanecen bajo su resguardo, por lo que los clientes no deben preocuparse por su ubicación o estado, ya que aseguró que se mantienen protegidos mediante sus protocolos de seguridad.

En cuanto a los pagos, el Nacional Monte de Piedad reiteró que los usuarios deberán continuar cumpliendo con las obligaciones establecidas en sus contratos, especialmente con el refrendo.

¿Por qué es importante continuar pagando el refrendo al Nacional Monte de Piedad?

El refrendo es el pago que permite extender la vigencia de un préstamo prendario. Al realizarlo, el cliente cubre los intereses generados y mantiene activo su contrato, evitando que sus artículos sean puestos a la venta y conservando la posibilidad de recuperarlos posteriormente.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas debido a la huelg a, los contratos continúan vigentes bajo las condiciones acordadas originalmente entre la institución y los usuarios.

Esto significa que, en caso de no realizar el pago correspondiente, el cliente podría perder sus pertenencias, ya que el incumplimiento del refrendo puede llevar al proceso de venta de los artículos entregados como garantía.

Sin embargo, la institución aclaró que, aunque los usuarios realicen el pago del refrendo, por el momento no podrán recuperar sus objetos debido a la situación extraordinaria que enfrenta la organización, por lo que pidió paciencia mientras se resuelve el conflicto laboral.

Hasta ahora, no existe una fecha oficial para la reapertura de las sucursales. Mientras tanto, artículos como joyas, relojes, aparatos electrónicos y otros bienes empeñados continúan bajo resguardo mediante sistemas de seguridad y controles internos.

Además, el Nacional Monte de Piedad informó que, debido a la situación actual, la venta de objetos empeñados quedará suspendida hasta nuevo aviso.

¿Cómo pagar el refrendo del Nacional Monte de Piedad?

Los clientes pueden realizar el pago del refrendo a través de diferentes canales digitales y establecimientos autorizados, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Las opciones disponibles son:

Aplicación Mi Monte: descargar la app en el teléfono celular e ingresar con los datos registrados.

Portal web Mi Monte: acceder al sitio oficial e iniciar sesión.

Banca en línea de Citibanamex.

Transferencia SPEI.

Pago en efectivo en tiendas OXXO.

Para realizar el pago mediante Mi Monte, el usuario debe:

Iniciar sesión con su correo y contraseña. Ingresar al apartado de “Boletas por vencer”. Seleccionar el contrato correspondiente. Elegir la opción de pago “Refrendo”. Realizar el pago con tarjeta de crédito o débito.

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Mientras continúe la suspensión de actividades, la recomendación para los clientes es mantenerse informados mediante los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad y conservar sus comprobantes de pago.

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