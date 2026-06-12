Esta es la ciudad en México que entró al mapa de riesgo por calor extremo

En México, la temporada de calor no solo representa el periodo del año en el que se registran las temperaturas más elevadas, sino también una etapa que puede incrementar los riesgos para la población , debido al aumento de casos relacionados con golpes de calor, deshidratación y otros efectos asociados a las altas temperaturas.

Aunque esta condición se presenta en gran parte del territorio nacional entre los meses de marzo y octubre, un reciente estudio publicado en la revista Sustainable Cities and Society reveló que una ciudad mexicana forma parte del listado mundial de zonas consideradas con mayor riesgo ante los efectos del calor extremo.

La investigación analizó 205 ciudades con más de un millón de habitantes, comparando distintos factores para determinar qué tan expuesta, vulnerable y preparada se encuentra la población frente a las consecuencias que pueden generar las altas temperaturas.

¿Cuál es la ciudad de México que entró al mapa de riesgo por calor extremo?

Tras la evaluación, los investigadores determinaron que Mérida, Yucatán, se encuentra dentro del grupo de ciudades con mayor riesgo compuesto por calor, al obtener una puntuación de 0.58.

El estudio, titulado “Moving beyond exposure: a globally comparable framework for heat risk assessment in cities” (Más allá de la exposición: un marco globalmente comparable para evaluar el riesgo por calor en ciudades), no se enfocó únicamente en identificar cuáles son las zonas con temperaturas más elevadas, sino en analizar qué tan preparadas están las comunidades para enfrentar estos fenómenos.

A nivel mundial, Mérida ocupó la posición número 47 dentro de la lista, por lo que, aunque destaca por sus condiciones de calor, no se encuentra entre las ciudades con mayor nivel de riesgo del listado.

¿Cuáles son las ciudades con mayor riesgo al calor extremo?

El estudio señala que el riesgo ante las altas temperaturas no depende solamente de qué tan calurosa sea una ciudad, sino también de factores sociales, económicos y urbanos que determinan la capacidad de sus habitantes para protegerse.

De acuerdo con los investigadores, algunas ciudades con temperaturas extremas pueden presentar menores niveles de riesgo cuando cuentan con mayor cobertura vegetal, mejores condiciones de infraestructura, acceso más sencillo a energía y recursos suficientes para adaptar viviendas y espacios públicos.

En cambio, una ciudad puede enfrentar mayores afectaciones cuando combina altas temperaturas con poca sombra, menor disponibilidad de recursos, costos elevados de energía o dificultades para mantener espacios adecuados para reducir el impacto del calor.

Las ciudades con mayor riesgo compuesto por calor identificadas en el estudio son:

Al Basrah, Irak — 0.83

Ahmadabad, India — 0.79

Bamako, Mali — 0.78

Nagpur, India — 0.76

Quezon City, Filipinas — 0.70

Baghdad, Irak — 0.70

Madurai, India — 0.73

Faisalabad, Pakistán — 0.78

Lagos, Nigeria — 0.76

Hyderabad, Pakistán — 0.79

Barranquilla, Colombia — 0.78

Ibadan, Nigeria — 0.73

Port Harcourt, Nigeria — 0.74

Conakry, Guinea — 0.77

Bhopal, India — 0.75

Ho Chi Minh City, Vietnam — 0.70

Kaduna, Nigeria — 0.74

Bandung, Indonesia — 0.71

Port-au-Prince, Haití — 0.65

Kanpur, India — 0.67

Luanda, Angola — 0.72

Cairo, Egipto — 0.69

Pune, India — 0.66

Kinshasa, Congo (RDC) — 0.67

Manila, Filipinas — 0.69

Patna, India — 0.73

Manaus, Brasil — 0.66

Lahore, Pakistán — 0.65

Abidjan, Costa de Marfil — 0.71

Rawalpindi, Pakistán — 0.69

Hyderabad, India — 0.68

Accra, Ghana — 0.70

Bangalore, India — 0.69

Hanoi, Vietnam — 0.65

Kolkata, India — 0.66

Jaipur, India — 0.70

Palembang, Indonesia — 0.68

Bangkok, Tailandia — 0.61

Benin City, Nigeria — 0.65

Dar es Salaam, Tanzania — 0.70

Lucknow, India — 0.68

Phnom Penh, Camboya — 0.73

Surabaya, Indonesia — 0.72

Guayaquil, Ecuador — 0.67

Mumbai, India — 0.63

Goiania, Brasil — 0.61

Mérida, México — 0.58

Maputo, Mozambique — 0.59

Chennai, India — 0.64

Dhaka, Bangladesh — 0.65

El análisis destaca que enfrentar el calor extremo no solo depende de registrar temperaturas elevadas, sino de la capacidad que tienen las ciudades y sus habitantes para adaptarse. Factores como la infraestructura urbana, la disponibilidad de recursos y las condiciones de vivienda pueden marcar la diferencia entre una temporada de calor intensa y una emergencia de salud pública.

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Ante escenarios de temperaturas cada vez más frecuentes, los especialistas señalan la importancia de fortalecer medidas de adaptación, ampliar áreas verdes y mejorar las condiciones que permitan a la población reducir los riesgos asociados al calor extremo.

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