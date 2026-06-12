Cae en EU Carlos Eugenio Benítez, funcionario aduanal investigado por presuntos nexos con el crimen organizado

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) informó este viernes 12 de junio del 2026 de la detención en Estados Unidos y posterior entrega a México de un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El detenido fue identificado como Carlos Eugenio Benítez Orta, de 46 años, trabajador adscrito a la ANAM, una institución clave para el control de los cruces fronterizos y el comercio exterior del país.

La ANAM y la SSPC informaron que la captura fue resultado de acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque no detallaron el lugar exacto ni el papel que desempeñó cada país en la investigación.

"Los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada", señalaron en un comunicado conjunto, sin ofrecer más detalles.

Posteriormente, fuentes de Seguridad informaron que agentes federales mexicanos ejecutaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Benítez Orta en las inmediaciones del Puente Internacional Matamoros , en Tamaulipas.

En Tamaulipas, elementos de la @SSPCMexico y la @FGRMexico, cumplimentaron una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra Carlos Eugenio Benítez Orta, trabajador adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México.



La detención se realizó en las inmediaciones del… pic.twitter.com/3FHL12blzH — VM Ornelas (@vicmanolete) June 12, 2026

Las fuentes agregaron que el detenido será trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano , en el Estado de México, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales.

La detención ocurre en un momento de creciente presión de Washington sobre México para reforzar el combate al crimen organizado, en medio de un aumento de capturas, traslados y entregas de personas requeridas por ambos países en el último año.

JM