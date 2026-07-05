Quienes asistirán al partido entre Selección Mexicana y Selección de Inglaterra deberán tomar precauciones, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la capital.Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían afectar la movilidad de miles de aficionados que se trasladarán al estadio y a los distintos puntos donde se seguirá el encuentro.De acuerdo con la SGIRPC, el periodo de mayor riesgo se presentará: De las 15:00 a las 21:00 horas.Durante ese lapso se pronostican:Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.La Alerta Amarilla fue emitida para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debido a la probabilidad de precipitaciones intensas durante la tarde y la noche. Además de las lluvias, no se descartan rachas de viento que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios espectaculares en zonas vulnerables.Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las lluvias:Asimismo, las autoridades pidieron barrer y mantener libres las coladeras cercanas a viviendas y evitar tirar basura o grasas al drenaje para prevenir inundaciones.Debido a la combinación entre las lluvias y la gran cantidad de personas que asistirán al encuentro entre México e Inglaterra, se espera un incremento en la carga vehicular y posibles retrasos en algunas vialidades de acceso al estadio y zonas aledañas.Por ello, se recomienda a los aficionados consultar las condiciones del tránsito antes de salir y utilizar, de ser posible, transporte público.Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mientras continúan las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas para este domingo. Con información de SUN.EE