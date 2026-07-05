Quienes asistirán al partido entre Selección Mexicana y Selección de Inglaterra deberán tomar precauciones, ya que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo para la tarde y noche de este domingo en toda la capital.

Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían afectar la movilidad de miles de aficionados que se trasladarán al estadio y a los distintos puntos donde se seguirá el encuentro.

¿A qué hora se esperan las lluvias?

De acuerdo con la SGIRPC, el periodo de mayor riesgo se presentará: De las 15:00 a las 21:00 horas.

Durante ese lapso se pronostican:

Lluvias fuertes.

Posible caída de granizo.

Encharcamientos en vialidades.

Reducción de visibilidad para automovilistas.

Condiciones adversas para peatones.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Toda la Ciudad de México se encuentra bajo alerta

La Alerta Amarilla fue emitida para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debido a la probabilidad de precipitaciones intensas durante la tarde y la noche.

Además de las lluvias, no se descartan rachas de viento que podrían ocasionar la caída de ramas, árboles o anuncios espectaculares en zonas vulnerables.

Recomendaciones para quienes asistirán al México vs Inglaterra

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante las lluvias:

Llevar paraguas o impermeable.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

No cruzar calles inundadas o con fuertes corrientes de agua.

Conducir a baja velocidad y con luces encendidas.

Mantenerse alejado de árboles, postes, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar.

Evitar resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Asimismo, las autoridades pidieron barrer y mantener libres las coladeras cercanas a viviendas y evitar tirar basura o grasas al drenaje para prevenir inundaciones.

Se prevén complicaciones en la movilidad

Debido a la combinación entre las lluvias y la gran cantidad de personas que asistirán al encuentro entre México e Inglaterra, se espera un incremento en la carga vehicular y posibles retrasos en algunas vialidades de acceso al estadio y zonas aledañas.

Por ello, se recomienda a los aficionados consultar las condiciones del tránsito antes de salir y utilizar, de ser posible, transporte público.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mientras continúan las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas para este domingo.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 05/07/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dm6ZziCS6v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 5, 2026

Con información de SUN.

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