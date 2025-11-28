Estos son los cambios que habrá en el Servicio Militar para el 2026

Como parte de un proceso de reformación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el reglamento para los nuevos integrantes del Servicio Militar Nacional cambiará y comenzará a aplicarse a partir de 2026.

Estas modificaciones afectarán el proceso para obtener la Cartilla Militar, por lo que se recomienda que los interesados se informen sobre la actualización de requisitos y eviten contratiempos al realizar sus trámites.

¿Cuáles son los nuevos lineamientos que aplicarán en el Servicio Militar?

De acuerdo con fuentes oficiales, al igual que siempre, el Servicio Militar Nacional continúa siendo obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres de México , quienes, en caso de desearlo, pueden inscribirse directamente en los centros de adiestramiento militar distribuidos en distintas zonas del país.

Según la información disponible, el entrenamiento está conformado por cinco etapas principales: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

Sin embargo, con las nuevas normas que se implementarán, la fase de adiestramiento se modificará para reducirse a 13 sesiones sabatinas, en lugar de las 44 que se solicitaban anteriormente.

Estas sesiones estarán divididas en dos bloques anuales, lo que facilita su cumplimiento para quienes estudian o trabajan. La primera etapa comenzará el 14 de febrero y finalizará el 9 de mayo; la segunda iniciará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre de 2026.

Por otro lado, el sorteo continuará operando de la misma manera que en años anteriores: bola blanca para ser incorporado y bola negra para quedar en disponibilidad.

Una vez concluido el servicio, se entregará la cartilla militar, la cual puede utilizarse como identificación oficial o como constancia honorífica.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la cartilla militar?

La convocatoria para inscribirse al Servicio Militar Nacional se realizará durante los fines de semana de enero de 2026. Durante este periodo, los jóvenes deberán acudir personalmente a la instalación militar más cercana a su domicilio para iniciar el proceso de registro.

Al presentarse, deberán entregar en original y copia documentos como el a cta de nacimiento certificada, un comprobante de domicilio vigente, el comprobante del máximo grado de estudios y la CURP. También deberán proporcionar cuatro fotografías recientes , no digitalizadas, de 35 x 45 milímetros, que cumplan con características específicas: de frente, con fondo blanco, ropa clara, sin retoques, sin lentes, sin accesorios, con las orejas descubiertas y el cabello en su color natural.

La Secretaría de la Defensa Nacional recuerda que este trámite es completamente gratuito y solo debe realizarse en instalaciones militares oficiales. Asimismo, advierte que no debe gestionarse mediante redes sociales o intermediarios, ya que esto puede derivar en fraudes o en la pérdida de documentos personales.

