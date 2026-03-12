Cartilla militar: cuál es el costo y los pasos del trámite de reposición

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento oficial que certifica que un ciudadano mexicano ha cumplido con su obligación constitucional de estar disponible para la defensa del país y para apoyar a la población en caso de emergencia.

Durante 2026, la cartilla ha adquirido mayor relevancia debido a lineamientos recientes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, que establecen nuevos requisitos para distintos trámites y procesos relacionados con instituciones militares y dependencias del gobierno.

¿Para qué sirve la Cartilla Militar?

La cartilla liberada continúa siendo necesaria en varios procedimientos oficiales.

Entre sus principales usos se encuentran:

Identificación oficial: puede presentarse como documento de identificación federal en bancos, trámites gubernamentales o gestiones migratorias.

Trabajo en el sector público y seguridad: es obligatoria para laborar en dependencias de gobierno en niveles municipal, estatal o federal.

Ingreso a escuelas militares: a partir de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional estableció que la cartilla liberada es indispensable para acceder a planteles educativos militares, como la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Ingenieros o la Escuela Militar de Aviación.

Permisos de armas: también es necesaria para solicitar ante la autoridad militar la compra o portación legal de armas de fuego.

Trámites en el extranjero: en algunos casos, consulados o empleadores internacionales pueden pedir este documento para verificar la situación militar de un ciudadano mexicano.

Quiénes deben tener la cartilla

La cartilla del Servicio Militar Nacional es obligatoria para todos los hombres mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años de edad. En el caso de las mujeres, la participación es voluntaria; sin embargo, si completan el proceso, también reciben su cartilla liberada.

Si el documento se pierde, es recomendable solicitar su reposición lo antes posible para evitar complicaciones en futuros trámites.

Cómo tramitar la reposición

El proceso comienza reuniendo los documentos requeridos. Posteriormente, el solicitante debe acudir a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana a su domicilio o al módulo de atención de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal en la Ciudad de México.

El trámite tiene un costo de 301 pesos mexicanos. El pago se realiza en cualquier institución bancaria utilizando el formato correspondiente.

Para iniciar el procedimiento de reposición es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, sin tachaduras ni alteraciones, junto con una copia legible.

Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia.

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Copia de la cartilla del Servicio Militar Nacional, si aún se cuenta con ella, o el número de matrícula correspondiente. En caso de no conocer el número, se debe acudir a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento donde se tramitó por primera vez para solicitarlo.

si aún se cuenta con ella, o el número de matrícula correspondiente. En caso de no conocer el número, se debe acudir a la Dos fotografías recientes de 35 x 45 mm, impresas (no digitalizadas), de frente, con fondo blanco y sin retoques.

Comprobante original del pago del trámite, realizado mediante el formato e5cinco con la clave de referencia 034001141 y la cadena de la dependencia 00135500000000

La reposición puede gestionarse en la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana al domicilio del solicitante o directamente en el módulo de atención de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal en la Ciudad de México.

