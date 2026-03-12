Cartilla militar: cuál es el costo y los pasos del trámite de reposición

La Cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento oficial que certifica que un ciudadano mexicano ha cumplido con su obligación constitucional de estar disponible para la defensa del país y para apoyar a la población en caso de emergencia.Durante 2026, la cartilla ha adquirido mayor relevancia debido a lineamientos recientes emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, que establecen nuevos requisitos para distintos trámites y procesos relacionados con instituciones militares y dependencias del gobierno.La cartilla liberada continúa siendo necesaria en varios procedimientos oficiales.Entre sus principales usos se encuentran:La cartilla del Servicio Militar Nacional es obligatoria para todos los hombres mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años de edad. En el caso de las mujeres, la participación es voluntaria; sin embargo, si completan el proceso, también reciben su cartilla liberada.Si el documento se pierde, es recomendable solicitar su reposición lo antes posible para evitar complicaciones en futuros trámites.El proceso comienza reuniendo los documentos requeridos. Posteriormente, el solicitante debe acudir a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana a su domicilio o al módulo de atención de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal en la Ciudad de México.El trámite tiene un costo de 301 pesos mexicanos. El pago se realiza en cualquier institución bancaria utilizando el formato correspondiente.Para iniciar el procedimiento de reposición es necesario presentar la siguiente documentación:La reposición puede gestionarse en la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar más cercana al domicilio del solicitante o directamente en el módulo de atención de la Oficina Central de Reclutamiento de la Dirección General de Personal en la Ciudad de México.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB