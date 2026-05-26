Picadura de alacrán en Metro CDMX: El protocolo que debes conocer

Un incidente ocurrido recientemente en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México volvió a encender las alarmas entre los usuarios por la presencia de arácnidos dentro de las instalaciones.

De acuerdo con una tarjeta informativa del organismo, un adulto mayor tuvo que recibir atención médica de emergencia luego de ser picado por un alacrán que presuntamente se encontraba escondido dentro de su zapato.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México considera estos eventos como excepcionales y aislados, la noticia impulsó la necesidad de conocer las zonas con mayores registros y las medidas de respuesta que el personal de Seguridad Industrial e Higiene debe ejecutar ante una emergencia de esta naturaleza.

¿En qué estaciones del metro se han encontrado alacranes?

La Secretaría de Salud de la CDMX, en coordinación con el STC Metro, mantiene una vigilancia epidemiológica que permite identificar los puntos donde se han reportado encuentros con estos especímenes.

Aunque no es algo común, las autoridades de salud y el Sistema de Transporte Colectivo han detectado reportes principalmente en:

Línea 2 : Tasqueña y San Cosme.

: Tasqueña y San Cosme. Línea 8 : Atlalilco y Constitución de 1917.

: Atlalilco y Constitución de 1917. También ha habido casos aislados en estaciones de mucha gente como Pino Suárez, Bellas Artes, Hidalgo, Indios Verdes y Pantitlán.

¿Qué hacer si te pica un alacrán en el metro?

El personal del Metro cuenta con capacitación específica para actuar ante incidentes con fauna peligrosa . "Al detectarse un caso, se informa de inmediato a los elementos de la Policía Auxiliar o jefes de andén", señalan los protocolos institucionales.

Estos agentes son el primer contacto para activar la Coordinación de Protección Civil. De acuerdo con el portal especializado Mayo Clinic, (la rapidez en el traslado a un centro de salud para la administración de un antiveneno específico es el factor determinante para evitar complicaciones sistémicas graves), especialmente en poblaciones vulnerables como niños o adultos mayores.

Si llegas a ser víctima de una picadura dentro de la red, lo más importante es mantener la calma y avisar rápido a cualquier policía o jefe de andén. Es vital evitar caminar o correr, ya que el esfuerzo físico hace que el veneno se distribuya más rápido por la sangre. Los expertos de la Clínica Mayo señalan que la atención médica profesional es la única forma segura de tratar una picadura, pues los remedios caseros pueden empeorar la situación.

Recomendaciones importantes:

No utilices torniquetes ni intentes succionar el veneno con la boca.

No apliques ungüentos ni tomes medicamentos sin que un médico lo autorice.

Informa de inmediato para que se gestione el apoyo del área de Seguridad Industrial e Higiene. La rapidez con la que avises al personal del Metro es la clave para recibir el antídoto o la atención necesaria en el menor tiempo posible.

El Instituto de Biología de la UNAM refiere que la fauna de alacranes en el Valle de México, aunque en su mayoría no es de importancia médica extrema comparada con especies de estados como Morelos o Guerrero, requiere siempre de una evaluación profesional para descartar reacciones anafilácticas o toxicidad severa.

KR