Derivado de los hechos de violencia que se suscitaron este lunes 25 de mayto del 2026 en el municipio de Tecomán, Colima, el gobierno de aquella entidad emitió un comunicado con la actualización de los bloqueos e incendios que se registraron en varios puntos de la entidad.

A través de un comunicado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima precisó que se trató de un operativo realizado en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, y zonas aledañas.

El gobierno de este estado que colinda con Jalisco detalló que, tras los enfrentamientos, dos de los agresores resultaron abatidos por las distintas fuerzas de seguridad que participaron en las acciones.

Asimismo, las autoridades estatales expresaron que dos elementos de la Fiscalía de Colima que participaron en el operativo resultaron heridos , uno de ellos de gravedad.

Además, un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América fue detenido por agentes mexicanos.

REPORTAN NARCOBLOQUEOS EN TECOMÁN; CHOCA TREN CONTRA TRÁILER INCENDIADO



Al menos dos narcobloqueos se registraron la tarde de este lunes en el municipio de Tecomán, Colima.



En la autopista Manzanillo-Colima, a la altura de la colonia Bayardo y la gasolinera El Llano, se… pic.twitter.com/579WRYrzpH— Oscar Adrián (@OscarAdrianL) May 26, 2026

Según el boletín, los bloqueos e incendios que generaron un ambiente de tensión en Colima surgieron luego que elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima que realizaban tareas de investigación fueron agredidos con disparos de arma de fuego; los agentes repelieron la agresión y esto dio lugar a un intercambio de disparos con el saldo antes mencionado.

Por esta situación, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el resto de instituciones que integran la Mesa de Seguridad se movilizaron en apoyo a los oficiales ministeriales colimenses y respondieron de manera coordinada para dar con el paradero de los agresores, realizando acciones en diversos municipios del estado.

A la par, un vehículo blindado de manufactura artesanal fue asegurado, así como también diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga.

Autoridades de Colima informan, que el operativo sigue en proceso en el municipio de Tecomán, tras enfrentamiento y bloqueos, con saldo preliminar de un delincuente abatido, dos agentes de la @FiscaliaColima heridos e incendios ya atendidos. pic.twitter.com/9Hc5Qx8EWe— Vivo Noticias Colima (@vivonoticiascol) May 26, 2026

Según la Fiscalía, tras registrarse algunos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los presuntos delincuentes, los bloqueos donde se quemaron vehículos ya fueron controlados por parte de las autoridades.

Esto incluye la liberación de un tramo de la autopista Guadalajara-Colima correspondiente a aquella entidad, sin que hubiera afectaciones en Jalisco.

JM