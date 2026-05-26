El pasado lunes 25 de mayo se suscitaron diversos hechos de violencia en el municipio de Tecomán en el estado de Colima. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima precisó que se trató de un operativo realizado en la comunidad de Caleras, en el municipio de Tecomán, y zonas aledañas.

En dicho operativo, dos agresores resultaron abatidos por las distintas fuerzas de seguridad que participaron en las acciones. De igual forma, dos elementos de la Fiscalía de Colima que participaron en el operativo resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Además, un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos de América fue detenido.

Según lo informado, los bloqueos e incendios fueron atendidos por la Fiscalía General del Estado de Colima. Al repeler la agresión, resultó el saldo antes mencionado.

Tras la victoria, un vehículo blindado de manufactura artesanal fue asegurado junto con diversas armas largas, armas cortas, granadas y droga.

Anuncian clases virtuales en diversos municipios

Ante este escenario, la gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno, informó a la población la suspensión de las clases presenciales en algunos municipios del estado y el cambio a la modalidad virtual.

"Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual en este municipio, así como en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán." Así lo informó Vizcaíno en sus redes sociales.

Presentan puente vehicular

El día de hoy por la mañana, la gobernadora del estado se presentó en la “Mañanera del Pueblo” luego de que se inaugurara el Puente Superior Ferroviario Arco Sur - Epitacia Zamora Teodoro, en Colima, que mejorará el flujo vehicular en un espacio clave para los ciudadanos.

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OB