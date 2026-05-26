Un grupo de tres delincuentes ejecutó un robo millonario al interior de una joyería en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y logró escapar con un botín que supera ampliamente el millón de pesos.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento exacto del atraco, el cual duró apenas 35 segundos desde que los sujetos cruzaron la puerta hasta que emprendieron la huida.

¿Qué se ve en el VIDEO viral del asalto a la joyería de Nuevo León?

Los asaltantes irrumpieron en el local comercial ubicado en la Plaza Sun Mall, sobre las avenidas Israel Cavazos y Pablo Livas, justo minutos antes del horario de cierre, alrededor de las 20:30 horas del lunes 25 de mayo de 2026.

El video de vigilancia, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra la asombrosa rapidez y coordinación de los criminales para vaciar las vitrinas principales. Uno de los sujetos, que vestía una gorra azul, pantalón de mezclilla y sudadera negra, brincó el mostrador principal con agilidad felina para tomar las piezas de mayor valor económico.

#Video Roban en medio minuto $2 millones en Joyería de Guadalupe



En una operación de poco más de medio minuto, tres hombres armados asaltaron una joyería, ubicada dentro del centro comercial Sun Mall, logrando un botín estimado en 2 millones de pesos en alhajas.



El atraco… pic.twitter.com/2qicGZGG2T— HuGo Aranda Tamayo (@arandatamayo_) May 26, 2026

Simultáneamente, un segundo cómplice equipado con un casco negro de motociclista ingresó al área de exhibición opuesta para saquear los estantes. Mientras tanto, el tercer individuo bloqueó la entrada principal para impedir que la única empleada del lugar pidiera auxilio o escapara hacia los pasillos.

Los ladrones guardaron rápidamente las joyas de oro, cadenas, anillos y relojes en bolsas negras de plástico y huyeron corriendo por los pasillos del centro comercial ante la mirada atónita de algunos transeúntes.

El modus operandi: velocidad e intimidación sin armas a la vista

Los asaltantes basaron su estrategia criminal en la velocidad extrema y la intimidación psicológica, ya que en ningún momento mostraron armas de fuego frente a las cámaras. A pesar de esta ausencia de armamento visible, a menazaron verbalmente y con insultos a la trabajadora , quien gritó desesperadamente por ayuda a los guardias de seguridad de la plaza comercial.

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La empleada vivió momentos de auténtico terror al quedar acorralada por el sujeto que vigilaba la puerta, quien ocultaba su rostro con una capucha oscura y mantenía una postura amenazante. Comerciantes de locales vecinos acudieron a auxiliar a la víctima minutos después de que los criminales abandonaron la escena, encontrándola en un estado de crisis nerviosa severa.

Autoridades rastrean a los responsables tras hallar vehículo clave

Elementos de la policía municipal de Guadalupe y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo inmediato en las colonias aledañas a la Plaza Sun Mall para dar con los responsables.

Horas más tarde, los agentes policiales localizaron una camioneta roja directamente vinculada al escape de los ladrones en el cruce de las calles Azafrán y Girasol, dentro de la colonia Tres Caminos.

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Los peritos en criminalística aseguraron el vehículo abandonado para buscar huellas dactilares, rastros de ADN y otras evidencias físicas que permitan rastrear el paradero exacto de la banda delictiva.

Las autoridades ministeriales confían en identificar pronto a los responsables gracias a los múltiples descuidos que cometieron durante el frenético atraco: las cámaras de seguridad de alta resolución captaron claramente el rostro de uno de los asaltantes, quien portaba bigote y no cubrió sus facciones por completo al momento de saltar el mostrador.

Los investigadores analizan minuciosamente estas imágenes y cruzan los datos biométricos con las bases de antecedentes penales del estado para emitir las órdenes de aprehensión correspondientes en los próximos días.

¿Cuánto dinero robaron de la joyería en Plaza Sun Mall?

Las autoridades estiman que los delincuentes sustrajeron joyas de oro, plata y relojes con un valor que supera el millón de pesos, alcanzando posiblemente hasta los 3 millones según los reportes preliminares.

¿Hay detenidos por el asalto a la joyería en Guadalupe?

Hasta el momento, la policía no reporta personas detenidas. Sin embargo, los agentes ya localizaron la camioneta utilizada en el escape y analizan los videos de seguridad para identificar a los tres responsables.

JM