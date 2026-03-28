Cuatro mineros siguen atrapados en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa . Esta es la actualización del caso y los detalles más recientes del rescate.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que este sábado se incrementará el personal técnico especializado para acelerar el rescate de los cuatro mineros atrapados en la mina .

Así van los trabajos de rescate en la mina; reforzarán con más personal.

El organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las brigadas del Ejército y de la empresa minera avanzaron durante la noche 264 metros, alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero ; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador .

Derivado de lo anterior, señaló en un comunicado que el siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, lo que requerirá de un aumento en el número de personal técnico especializado desplegado en la zona.

De esta manera, la Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que se continúa avanzando de manera técnica y cuidadosa en el proceso de exploración de las rampas de la mina colapsada el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo.

Indicó que, para estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas, se ha procedido con la colocación de tablas de triplay. Aseguró que los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, solicitó a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, permitiendo así el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico .

Indicó que Velázquez Alzúa mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares sobre todos los avances que reportan los equipos de búsqueda y rescate.

Rocha Moya destaca apoyo de Sheinbaum para rescate de mineros

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, supervisó las labores de rescate de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario.

Acompañado de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y el general de división Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, sostuvieron un encuentro con familiares de los trabajadores en el que reiteró todo su apoyo y el de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate de las personas atrapadas.

Rocha Moya agradeció el respaldo y apoyo por parte de la Presidenta Sheinbaum y detalló que ya se encuentran trabajando 36 especialistas de Defensa que fueron enviados siguiendo sus instrucciones, junto con especialistas de la empresa, quienes sirven de guía.

Enfatizó el acercamiento y atención para con los familiares de los trabajadores, "Ya nos vimos ahorita, ya platicamos con ellos. Estamos atendiendo también esa parte. Ahí vamos a estar muy cerca de ellos también", dijo.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, recalcó que el objetivo fundamental de esta coordinación con el gobierno estatal, federal, autoridades militares y la misma empresa es sacar con vida a los cuatro mineros atrapados.

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OA