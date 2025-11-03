La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó hoy lunes 3 de noviembre cambios en las políticas de seguridad tras el asesinato de un alcalde en el estado de Michoacán, lo que puso en tela de juicio las acciones de su gobierno para enfrentar a los grupos criminales en el país.

Ante la conmoción generada por el letal ataque contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Sheinbaum salió a defender sus políticas, asegurando que ha logrado reducir los homicidios y acusó a sus adversarios de actuar como "buitres" y "carroñeros" ante el asesinato.

"Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó", dijo la Mandataria Federal al descartar cambios en la estrategia de seguridad y afirmó que se seguirá apostando al reforzamiento de la presencia de las fuerzas de seguridad en Michoacán y otros estados, fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación y la atención a las causas que generan la violencia.

Carlos Manzo, de 40 años, murió la noche del sábado 1 de noviembre en un hospital de Uruapan tras recibir varios impactos de bala que le realizó un pistolero que lo atacó en una plaza en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. En el lugar también fue asesinado el agresor.

El alcalde contaba desde diciembre de 2024 -tres meses después de asumir el cargo- con protección y en mayo pasado se reforzó su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.

Meses antes del mortal ataque, Manzo había criticado duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la policía estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en ese estado, entre ellos el Cártel Nueva Generación y la Familia Michoacana, que fueron designados en febrero por Washington como "organizaciones terroristas".

Sobre el caso de Manzo, la Presidenta Sheinbaum aseguró que "no habrá impunidad" y que se realizarán las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales y se actuará con "toda la fuerza del Estado".

Por su parte, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el pistolero, que no ha sido identificado aún, aprovechó la vulnerabilidad del evento público para dispararle a Manzo en siete ocasiones con un arma que según investigaciones está vinculada a dos enfrentamientos armados entre grupos delictivos rivales que operan en Michoacán.

En alusión a la propuesta que realizó ayer el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, de una mayor cooperación en seguridad, la Presidenta dijo que "México es un país libre y soberano" y agregó que "aceptamos ayuda en información, en inteligencia, pero la intervención no".

Sheinbaum recordó que su gobierno llegó a un acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos para compartir información e indicó que si se requiere el apoyo en esa materia se solicitará.

